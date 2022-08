Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam trình diễn váy cưới

Nhìn chung, đa số thí sinh trong top 37 cải thiện kỹ năng catwalk so với vòng ngoài. Tuy nhiên, tại sự kiện thời trang vừa qua, các ứng viên gặp một chút khó khăn do trời mưa. Sàn catwalk dài 300 m bên bờ biển, do đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng, cũng là thử thách đối với các cô gái.