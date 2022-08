Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam trình diễn áo tắm

Người đẹp Khánh My trình diễn tự tin. Ở vòng ngoài, thí sinh có SBD 516 giành giải Người đẹp biển, thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam và nhận tấm vé vào thẳng top 20 chung cuộc. Khánh My sinh năm 1999, từng là sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo chia sẻ từ Khánh My, đây là lần đầu cô tham gia một cuộc thi sắc đẹp lớn nên không tránh khỏi bỡ ngỡ.