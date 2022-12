Thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới trước đêm thi chung kết ở Vĩnh Phúc

Chung kết Miss Tourism World 2022 - Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 diễn ra vào tối 10/12 tại Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc với sự góp mặt của ca sĩ Thanh Lam và nhóm DaLAB. Thí sinh chiến thắng sẽ nhận được chiếc vương miện mang tên The Power Of Life By IJC, được lấy cảm hứng từ "cây sự sống" trong văn hóa và niềm tin của nhiều người trên thế giới. "Cây sự sống" tượng trưng cho sự tái sinh của thiên nhiên, khả năng vươn lên vượt qua số phận, mang ý nghĩa sức sống mãnh liệt, khát vọng nồng nàn và kỳ vọng của con người về tương lai.