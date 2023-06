Thí sinh Hoa hậu châu Á đắt show đến khó tin

Tiết Ảnh Nghi từng gây chú ý với ngoại hình "xấu lạ" khi thi Hoa hậu châu Á 2021. Tuy nhiên, hiện tại cô trở thành gương mặt ăn khách tại Hong Kong.

Tiết Ảnh Nghi từng gây xôn xao cuộc thi Hoa hậu châu Á 2021. Ảnh: HK01.

Theo QQ, không ai có thể ngờ sau 2 năm, Tiết Ảnh Nghi trở thành thí sinh thành công nhất của cuộc thi Hoa hậu châu Á 2021. Kể từ khi ra mắt, Tiết Ảnh Nghi nhận được tới 70 hợp đồng quảng cáo mỗi năm. Số tiền cô kiếm được đứng vị trí số một tại công ty quản lý, trở thành "nhất tỷ đài ATV".

Tháng 4, Tiết Ảnh Nghi ký hợp đồng với công ty mới, chi nhiều tiền để thực hiện MV One Plus One Equals A Yi Chỉ sau 7 ngày, MV đã nhận được hơn 100.000 lượt xem, thậm chí còn cao hơn nhóm nhạc hot nhất Hong Kong hiện tại là Mirror. Thừa thắng xông lên, Tiết Ảnh Nghi tiếp tục phát hành ca khúc Ba Ba Ba Ba con yêu bố.

Theo QQ, khả năng ca hát, nhảy múa của Tiết Ảnh Nghi chỉ ở mức bình thường. Cô phát âm không chuẩn, lẫn lộn nhiều thứ tiếng, biểu cảm đơ cứng, ánh mắt thiếu sinh động, nhưng ca khúc lại khiến người xem tò mò.

Khi Tiết Ảnh Nghi tham dự sự kiện, công ty còn sắp xếp đưa đón cô bằng xe sang. Một người mẫu nam điển trai quỳ gối tặng hoa cho Tiết Ảnh Nghi để gây chú ý.

Tiết Ảnh Nghi được săn đón, có nhiều hoạt động giải trí hơn nhiều thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp Hong Kong. Ảnh: QQ, HK01.

Theo QQ, trong khi nhiều á hậu, hoa hậu của các cuộc thi sắc đẹp tại Hong Kong rơi vào tình trạng thất nghiệp, phải rời khỏi giới giải trí để làm nghề khác, Tiết Ảnh Nghi lại trở thành gương mặt ăn khách và được săn đón, o bế. Điều này trở thành nghịch lý, gây tranh cãi trong giới truyền thông.

QQ bình luận tại Hong Kong, Tiết Ảnh Nghi được nhiều người yêu thích và quan tâm. Họ muốn ủng hộ một cô gái có ngoại hình bình thường, thay vì đúng với tiêu chuẩn thẩm mỹ phải "gầy, trắng, xinh" của các hot girl đang xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội hiện tại. Nắm bắt tâm lý này của công chúng, công ty quản lý dốc sức lăng xê cho Tiết Ảnh Nghi.

Năm 2021, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á do đài ATV tổ chức khi đã bước sang tuổi 37. Trả lời phỏng vấn của On, Tiết Ảnh Nghi cho biết dự thi chỉ với lý do Hoa hậu châu Á không giới hạn độ tuổi. Cô chưa từng chụp ảnh hay trình diễn trên sân khấu. Khi được hỏi có e ngại bình phẩm khiếm nhã của khán giả về ngoại hình, Tiết Ảnh Nghi nói: "Không thành vấn đề, tôi đã nghe nhiều rồi. Tôi yêu cơ thể và làn da trắng của tôi".

Tiết Ảnh Nghi trở thành cái tên gây chú ý nhất cuộc thi năm đó. Nhiều người cho rằng cô đã kéo thấp chất lượng của cuộc thi nhan sắc, nhưng cũng có không ít khán giả ủng hộ sự tự tin của Tiết Ảnh Nghi.

Do trở thành hiện tượng mạng, Tiết Ảnh Nghi được ban giám khảo Hoa hậu châu Á giữ đến đêm chung kết dù có ngoại hình dưới trung bình. Cô giành giải Người đẹp nỗ lực và được đài ATV ký hợp đồng làm việc.