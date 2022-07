Thí sinh gây tranh cãi nhất show hẹn hò

Dispatch đưa tin việc Yang Ho Seok tham gia Eden, Descendants of Instinct bị chỉ trích. Lý do là cựu vận động viên thể hình bị bắt hai lần vì tội hành hung. Yang Ho Seok bị kết tội hành hung cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Oh Reum vào năm 2019.