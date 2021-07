Thí sinh đạt IELTS 7.5 trở lên mới trúng tuyển vào hai trường an ninh

Để trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân và ĐH An ninh Nhân dân theo phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập, thí sinh phải đạt IELTS 7.5 trở lên.

Cụ thể, Học viện An ninh Nhân dân và ĐH An ninh Nhân dân vừa công bố điểm trúng tuyển theo phương thức 1 (xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT) và phương thức 2 (xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập).

Ở phương thức 2, cả hai trường nếu lấy thí sinh có điểm IELTS từ 7.5 trở lên. Trong đó, Học viện An ninh Nhân dân lấy những thí sinh có IELTS 7.5, điểm trung bình cộng 3 năm học THPT đạt từ 9,13 và điểm trung bình cộng môn Ngoại ngữ THPT đạt từ 9,53 trở lên cho ngành Nghiệp vụ an ninh. Ngoài ra, trường tuyển thí sinh có chứng chỉ HSK bậc 6. Tổng 13 thí sinh nam, 4 thí sinh nữ dự kiến trúng tuyển bằng phương thức này.

Tại ĐH An ninh Nhân dân, 6 thí sinh dự kiến trúng tuyển theo phương thức 2. Điểm trúng tuyển là IELTS 7.5, trừ thí sinh ở địa bàn 6 (các tỉnh, thành thuộc Đông Nam Bộ, gồm Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM). Thí sinh ở đây phải đạt IELTS 8.0.

Kết quả cụ thể như sau:

Ngoài ra, năm nay, Học viện An ninh Nhân dân có 7 thí sinh được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT (phương thức 1).

Trong đó, ngành Nghiệp vụ an ninh có hai thí sinh dự kiến trúng tuyển. Các em thuộc địa bàn 2 (các tỉnh Tây Nguyên), từng được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận.

Ngành An toàn thông tin có 2 thí sinh phía Bắc và 3 thí sinh phía Nam dự kiến trúng tuyển theo phương thức 1. Các em từng đoạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống.

Các thí sinh trúng tuyển cần nộp hồ sơ xác nhận nhập học về trường trước ngày 20/7.

Năm nay, Học viện An ninh Nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu cho nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh, An toàn thông tin và Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y).

Ngoài hai phương thức trên, trường còn xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C03, D01) kết hợp với kết quả học tập THPT.

ĐH An ninh Nhân dân tuyển 350 chỉ tiêu, cũng theo 3 phương thức tương tự Học viện An ninh Nhân dân. Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của trường như sau:

Ngoài ra, để trúng tuyển vào các trường thuộc khối công an, thí sinh cần vượt qua vòng sơ tuyển (kết quả học tập, độ tuổi, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe).