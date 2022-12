Thí sinh có khả năng đăng quang Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022

Người đẹp Philippines, Italy, Nigeria, Thái Lan, Việt Nam đang có nhiều lợi thế để chiến thắng tại Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra ở Vĩnh Phúc.

Miss Tourism World thuộc quyền sở hữu của Tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới (Vương quốc Anh). Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991. Năm nay, đúng dịp kỷ niệm 31 năm, Miss Tourism World đặt chân đến Việt Nam.

Thí sinh ấn tượng với văn hóa truyền thống của người Việt

Gần một tháng qua, 51 thí sinh tham gia nhiều hoạt động cùng ban tổ chức. Với chủ đề "Mang thế giới đến Việt Nam", các cô gái đi qua 5 tỉnh thành gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, khám phá những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa… của Việt Nam.

Hình ảnh Hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Tràng An, Chùa Bái Đính, Tây Thiên, Đền Hùng... được chia sẻ trên fanpage Miss Tourism, diễn đàn sắc đẹp Missosology. Bên cạnh đó, dàn thí sinh cũng thực hiện những video trải nghiệm mỗi khi đến thăm một địa điểm mới. Họ bày tỏ ấn tượng với phong cảnh non nước hữu tình, hùng vĩ ở Việt Nam, sự thân thiện, hiếu khách của người dân, thích thú tìm hiểu các lễ hội, làng nghề truyền thống.

Lễ hội xòe Thái, diễn ra tại Quảng trường Tây Bắc (Sơn La) với sự góp mặt của 1.000 nghệ nhân, gây ấn tượng với nhiều thí sinh quốc tế. Đại diện Ba Lan chia sẻ: "Những lễ hội đều rất tuyệt. Tôi hạnh phúc trước tình cảm chào đón của người Việt Nam".

Những ngày qua, trên trang cá nhân, từng thí sinh cũng cập nhật thường xuyên hình ảnh Việt Nam cùng hành trình trải nghiệm sau 28 ngày. Người đẹp Philippines bày tỏ: "Vẻ đẹp của du lịch là kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới và học hỏi văn hóa của nhau. Đó chính là hành trình của tôi tại Việt Nam. Tôi sẽ trân trọng kỷ niệm và biết ơn những tình bạn mà mình có được từ cuộc thi".

Dàn thí sinh có gần 30 ngày tại Việt Nam.

Dấu ấn khó quên đối với người đẹp Italy là chuyến thăm làng nghề mây tre đan Triệu Xá (thuộc xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Cô đăng ảnh kèm lời giới thiệu trên trang cá nhân: "Chúng tôi đang ở ngôi làng nổi tiếng với nghề sản xuất thúng và đan lát thủ công bằng tre. Mọi người đón tiếp chúng tôi và cho chúng tôi vinh dự được trải nghiệm, chạm tay vào những thứ mang đậm giá trị truyền thống".

Thí sinh Ấn Độ hào hứng nói về quá trình tự tay gói bánh chưng khi tham quan tỉnh Phú Thọ. "Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi có thể khám phá và học hỏi những điều mới với những cô gái từ khắp nơi trên thế giới. Lần đầu làm bánh chưng và tôi cũng không tệ".

Đúng như thông điệp mà ban tổ chức mong muốn lan tỏa ngay từ đầu, Miss Tourism World 2022 không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp, mà đây là cơ hội để giới thiệu không gian giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, hạ tầng du lịch của Việt Nam với thế giới.

Philippines, Italy, Thái Lan nổi bật

Sau quá trình dự thi, những nhân tố tiềm năng của Miss Tourism World 2022 đã lộ diện, có thể kể đến đại diện Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Italy, Nhật Bản, Montenegro, Singapore, Nga, Nigeria, Malaysia, Ba Lan, Indonesia. Đây là những thí sinh có ngoại hình sáng, gương mặt khả ái, biết cách để làm cho mình nổi bật giữa đám đông. Họ cũng tỏ ra năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động suốt chặng đường vừa qua.

Đại diện Philippines - Justin Beatrice Felizarta - được đánh giá là ứng viên nặng ký số một với chiều cao 1,75 m, số đo hình thể 87-60-87. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính, người đẹp toát lên thần thái tự tin của một hoa hậu tương lai. Felizarta là Á hậu 1 cuộc thi Miss World Philippines 2022, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sắc đẹp. Trước đó, cô cũng từng thi Binibining Pilipinas (2015, 2021), Miss Universe Canada (2017). Với hành trang kỹ lưỡng, sự chuẩn bị chu đáo, sẽ không bất ngờ nếu Justin Beatrice Felizarta được hô vang tên ở đêm chung kết.

Ấn tượng đầu tiên về thí sinh Italy, Maria Carmen Crescenzi, là nét đẹp hài hòa, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Qua những gì Maria thể hiện trên trang cá nhân, cô có khả năng trở thành một đại sứ du lịch. Người đẹp sinh năm 1998 còn là cựu vận động viên thể dục dụng cụ, từng tham gia đội tuyển thể dục nhịp điệu quốc gia. Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng hình thể 87-67-90 cm, một vị trí trong top 12 hoặc top 5 không quá xa vời với Maria Carmen Crescenzi.

Người đẹp Philippines, Italy, Thái Lan, Singapore thuộc nhóm được đánh gia cao.

Mái tóc ngắn cá tính, gương mặt sắc nét, vóc dáng cân đối (chiều cao 1,72 m), người đẹp Nhật Bản Erina Hanawa cũng thuộc nhóm thí sinh nặng ký, có thể bứt phá để đội vương miện Miss Tourism World. Erina từng thi Hoa hậu Siêu quốc gia Nhật Bản năm nay và giành danh hiệu thí sinh được yêu thích nhất.

Một “chiến binh” mạnh nữa đến từ châu Á là Delvina Katerina K Luther (Singapore). Cô cao 1,7 m, hình thể gợi cảm, có kinh nghiệm làm người mẫu lâu năm. Theo thông tin cá nhân, người đẹp này lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Singapore 2022, là sinh viên ngành y. Nếu thể hiện tốt ở vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo, khả năng tiến xa của cô gái này nằm trong tầm tay.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Trung Quốc có hai đại diện thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022. Đó là Zhang Hanyu (sinh năm 2002) và Ting Ting (sinh năm 1999). Xét theo mặt bằng chung thí sinh, họ đều có lợi thế ngoại hình, nụ cười tươi. Hanyu được chú ý nhờ chiều cao nổi trội 1,77 m, tuy nhiên Ting Ting lại gây ấn tượng tốt hơn qua các hoạt động vòng ngoài. Chính vì thế, cơ hội đạt thành tích của Ting Ting được dự đoán cao hơn.

Cơ hội của Hương Ly

Rạng rỡ, năng lượng, thân thiện là những gì toát lên từ Adeduro Tosin Adetola (Nigeria). Cô gái sinh năm 1999 thể hiện tương đối tốt trong quá trình thi, cập nhật nhiều hình ảnh, thông điệp tích cực liên quan đến cuộc thi. Trên trang cá nhân, Adeduro đăng video khám phá quốc gia chủ nhà Việt Nam cùng dòng chú thích: “Tôi được nhắc nhở một điều rằng thế giới là ngôi làng toàn cầu. Chính sự đa dạng làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn”.

Adeduro Tosin Adetola học ngành Sư phạm Khoa học Xã hội thuộc Đại học Ilorin. Cô nuôi tham vọng trở thành một nhân vật truyền hình thành công và du lịch khắp thế giới. Hiện tại, Adeduro được nhận xét là thí sinh mạnh nhất khu vực châu Phi.

Đại diện Nigeria, Nhật Bản và Việt Nam cũng nổi bật.

Trên cuộc đua đến vương miện Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022, thí sinh Việt Nam Lê Thị Hương Ly cũng có nhiều cơ hội. Thành tích thấp nhất được dự đoán cho Hương Ly là top 12 chung cuộc. Cô gái Hải Phòng có làn da trắng, vóc dáng cân đối (chiều cao 1,7 m, số đo 83-60-91 cm), giao tiếp tiếng Anh trôi chảy. Kinh nghiệm của Hương Ly chưa dày dặn, nhưng nếu hoàn thành vòng phỏng vấn suôn sẻ và bật được cá tính, cô có thể tiến sâu vào top 5.

Chung kết Miss Tourism World 2022 - Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 diễn ra vào tối 10/12 tại Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc. Thí sinh chiến thắng sẽ nhận được chiếc vương miện mang tên The Power Of Life By IJC, được lấy cảm hứng từ "cây sự sống" trong văn hóa và niềm tin của nhiều người trên thế giới.