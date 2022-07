Thí sinh có điểm học bạ 10/10 vẫn trượt đại học

Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển riêng. Trong đó, điểm chuẩn xét kết quả học bạ năm nay tiếp tục có những ngành ở mức cao kỷ lục trên 30 điểm.

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học chính quy cho 4 phương thức tuyển sinh đầu tiên (tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét theo học bạ THPT và điểm kỳ thi đánh giá năng lực) năm 2022. Trong đó, nhiều ngành điểm chuẩn ở mức 29,75 điểm.

Có trường lấy điểm chuẩn trên 30

Điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (thí sinh đoạt giải 1, 2 và 3 cấp quốc gia theo môn, cuộc thi khoa học kỹ thuật), ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi trường chuyên; xét điểm IELTS quốc tế, ngành Sư phạm Tiếng Anh; xét điểm SAT quốc tế; xét học bạ với thí sinh trường chuyên mức điểm chuẩn học bạ thấp hơn xét học bạ các thí sinh ở các trường còn lại.

Với các đối tượng thí sinh trên, điểm chuẩn ngành cao nhất là 28,75 điểm, nhưng với thí sinh trường thường, điểm chuẩn cao nhất đạt 29,75 điểm (gần 10 điểm/môn học trong tổ hợp xét tuyển). Trong 71 ngành xét kết quả học bạ, 14 ngành có điểm chuẩn từ 29 điểm trở lên.

Thí sinh chuẩn bị đăng ký nguyện vọng đại học. Ảnh: Tiền Phong.

ĐH Văn hóa Hà Nội vừa công bố mức điểm đủ điều kiện theo phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với quy định của trường. Phương thức này xét 3 tổ hợp từ kết quả học tập THPT gồm C00 (Văn, Sử, Địa), A00 (Toán, Lý, Hóa) và D01 (Toán, Văn, Anh).

Theo thông báo của trường, 3 ngành Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật có điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức kết hợp này là 30,5/30 điểm ở tổ hợp C00 và 29,5/30 điểm đối với hai tổ hợp còn lại.

ĐH Văn hóa Hà Nội xét kết quả học bạ theo công thức điểm trung bình cộng mỗi môn trong 3 năm thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm cộng ưu tiên (được nhà trường xác định tùy từng mức theo mỗi đối tượng khác nhau, cao nhất được cộng 10 điểm và thấp nhất là 3 điểm).

Như vậy, với mức điểm chuẩn như trên, những thí sinh thuộc khu vực 3, không có chứng chỉ ngoại ngữ, không đoạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia sẽ không có cơ hội trúng tuyển.

Một số ngành của ĐH Cần Thơ cũng có điểm chuẩn học bạ tăng mạnh so với các năm trước. Ngành Công nghệ sinh học chương trình chất lượng cao có điểm chuẩn năm 2021 là 21 điểm, năm nay là 25,25 điểm; ngành Hóa học tăng từ 21,5 điểm lên 26,5 điểm.

Năm ngoái, điểm chuẩn cao nhất vào ĐH Cần Thơ là 29 và chỉ có hai ngành ngoài sư phạm đạt mức điểm này. Năm nay, 6 ngành có điểm chuẩn từ 29 trở lên, trong đó có 4 ngành 29,25 điểm là Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin. Ngoài ra, trường đại học này có 30/90 ngành, chương trình đào tạo lấy mức điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên.

Cuộc đua trường top

ĐH Y Dược TP.HCM đã thông báo danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để sử dụng xét tuyển vào trường theo phương thức 2 là xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Số chỉ tiêu dự kiến để xét tuyển ĐH bằng phương thức này là 546 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi đang trong khoảng 1/3,02. Thí sinh nộp hồ sơ nhiều nhất vào ngành Y khoa với 535 hồ sơ, chỉ tiêu dành cho phương thức này là 120.

Hôm qua, Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để lấy kết quả xét tuyển kết hợp vào các trường ĐH, học viện trực thuộc bộ này. Kết quả bài thi đánh giá chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT chiếm 40%. Gần 9.000 thí sinh dự thi để tranh 2.500 suất xét tuyển.

Tuy tỷ lệ chọi không cao, xét tuyển vào các trường công an luôn là cuộc đua khốc liệt, nhất là đối với thí sinh nữ. Năm 2021, nhóm ngành Xây dựng lực lượng công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân có điểm chuẩn đối với nữ là 30,34 điểm.

Năm tới, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến không tuyển sinh từ kết quả thi tốt nghiệp mà nhiều khả năng sẽ dành toàn bộ chỉ tiêu cho thi đánh giá tư duy.

Với nhiều thí sinh, dù trúng tuyển ĐH ngay từ trước khi dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vẫn cần làm các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc trúng tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm vào các trường ĐH bằng phương thức xét tuyển học bạ, ưu tiên xét tuyển, thi đánh giá năng lực... sẽ được các trường thông báo trúng tuyển nếu đủ điều kiện. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi trúng tuyển, thí sinh cần lưu ý một số quy định liên quan.

Theo đó, sau khi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, nếu thí sinh đã xác định theo học ngành đã trúng tuyển sớm thì cầm giấy này về trường ĐH đã đăng ký để hoàn thành hồ sơ.