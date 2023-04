Thí sinh chuộng denim, tóc dreadlock ở vòng casting Rap Việt

Tường An (1994) cũng là một trong những thí sinh nữ hiếm hoi ở vòng casting Rap Việt mùa 3. Chia sẻ với Zing, cô cho biết mình là người theo đuổi phong cách tối giản. Xuất hiện với chiếc áo lưới màu đen, items đang được lăng xê bởi các nhà mốt trong mùa này, Tường An vẫn nổi bật giữa đám đông nhiều màu sắc. Với An, cô ưu tiên lựa chọn các phụ kiện nhỏ, đơn giản, có dấu ấn riêng.