Thí sinh 20 tuổi giết chết bản hit của Binz

Im Possible là thí sinh mạnh, được ba chọn từ Rhymastic, Binz và Wowy. Tuy nhiên, nút chọn của Wowy lại do Karik đạp hộ, và Wowy tỏ ra không vui với quyết định này. Không khí trường quay trở nên căng thẳng sau tiết mục của Im Possible. Sau đó, Rhymastic đã khuyên giải: “Nếu anh Wowy không muốn nhận thì hủy. Không vấn đề gì cả”.