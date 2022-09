Thi sĩ Hồng Thanh Quang nghĩ về đời mình qua câu chữ

"Vẫn nguyên là nỗi khát" - đêm diễn nghệ thuật thơ - nhạc của nhà thơ Hồng Thanh Quang tối 4/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội để lại cho khán giả nhiều dư vị cảm xúc.

Tại đêm diễn, nhà thơ Hồng Thanh Quang tâm sự: “Người họa sĩ khi vẽ chân dung mình thì có những màu sắc, còn tôi một nhà thơ khi nghĩ về cuộc đời mình chỉ có những câu chữ”.

Đây là đêm diễn đánh dấu cột mốc 60 năm cuộc đời của thi nhân. Theo Hồng Thanh Quang, chặng đường 60 năm con người chắc chắn đã tích tụ được nhiều điều, như phù sa tích tụ lên đồng bằng của trái tim mình. 60 năm cuộc đời, ông vẫn giữ nguyên là nỗi khát: khát cái đẹp, khát tình yêu, khát sự tử tế trong cuộc đời.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Những bài thơ đặc sắc của thi sĩ Hồng Thanh Quang được thể hiện qua giọng đọc, ngâm thơ của NSƯT Hà Vy, NSND Thúy Mùi, NSƯT Thu Huyền, MC - nghệ sĩ Nguyễn Hữu Chiến Thắng…

NSND Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - chia sẻ: “Tôi cảm thấy anh ngày càng có sự sâu lắng, khác lạ, riêng tình yêu thì anh luôn cháy bỏng như khi anh còn trẻ. Sức sống, sự lãng mạn của thơ anh, mãi mãi khờ dại, cháy bỏng yêu như người không được yêu bao giờ, lúc nào cũng vậy, đó là điều khác biệt mà chúng tôi trân trọng ở anh Hồng Thanh Quang”.

Ở phần cuối chương trình, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã dành thời gian để tưởng nhớ người bạn của mình - nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời cuối năm 2021.

Với nhà thơ Hồng Thanh Quang, việc tác giả Em ơi! Hà Nội phố qua đời là một mất mát lớn đối với nền âm nhạc Việt Nam , nỗi đau với tất cả những ai yêu quý các tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ. Bởi Phú Quang là một nhạc sĩ lớn của thời kỳ hiện tại, một nhạc sĩ của Hà Nội, một nhạc sĩ của tình yêu, nhạc sĩ của những nỗi niềm vừa buồn vừa cao thượng trong mọi cảm xúc.

Ba ca khúc do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thơ Hồng Thanh Quang cũng lần lượt được trình diễn: Romance 4 do NSƯT Ngọc Khang thể hiện; Mẹ do NSƯT Tấn Minh biểu diễn và Khúc mùa thu qua phần thể hiện của NSƯT Đức Long.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang tâm sự: “Để trưởng thành mỗi người đều phải vượt qua nhiều thử thách và luôn cần có sự giúp đỡ, tôi may mắn trong đời khi có rất nhiều người cảm ơn những người bạn người thân, cùng tôi tham gia, động viên, góp sức cùng tôi thực hiện chương trình này cả về tinh thần và vật chất”.