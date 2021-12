Samsung đứng đầu về số smartphone bán ra trong quý III

Samsung có thị phần smartphone lớn nhất thế giới trong quý III, còn Apple xếp thứ 2 do iPhone 13 mới ra mắt.

Theo thống kê của hãng phân tích thị trường TrendForce, lượng smartphone xuất xưởng trong quý III của Samsung đạt 69 triệu chiếc, tăng 17,9% so với quý trước, tương đương thị phần 21,2%. Trong khi đó, Apple đứng thứ 2 với thị phần 15,9%, sản lượng đạt 51,5 triệu máy.

3 vị trí tiếp theo trong danh sách 5 hãng smartphone thị phần lớn nhất thuộc về những thương hiệu Trung Quốc, gồm Oppo (thị phần 15,7%), Xiaomi (13,7%) và Vivo (10,5%).

Thị phần 5 hãng smartphone trong quý III. Ảnh: TrendForce.

Tổng sản lượng smartphone trên toàn cầu trong quý III đạt 325 triệu chiếc, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái lẫn năm 2019 trước khi đại dịch xuất hiện. Do đó, TrendForce hạ dự báo sản lượng smartphone trong năm 2021 từ 1,345 tỷ xuống 1,335 tỷ thiết bị, mức tăng trưởng giảm từ 7,3% còn 6,5%.

Theo TrendForce, sản lượng smartphone của Samsung trong quý III tăng phần lớn đến từ các nhà máy tại Việt Nam hoạt động ổn định. Trong khi đó, Apple chưa thể giành vị trí dẫn đầu do dòng iPhone 13 mới ra mắt vào cuối quý III.

Với các hãng Trung Quốc, sản lượng smartphone của Oppo đạt 51 triệu chiếc, tăng 3% so với quý trước. Con số trên với Xiaomi là 44,5 triệu thiết bị (tính cả thương hiệu Redmi, Poco và Black Shark), giảm 10% so với quý II. Sản lượng của Vivo (bao gồm thương hiệu iQOO) trong quý III đạt 34 triệu smartphone, không chênh lệch nhiều so với quý trước.

Trong tháng 10, Apple là hãng smartphone có thị phần lớn nhất tại Trung Quốc. Ảnh: Times of India.

Trước đó, thống kê từ Counterpoint Research cho thấy Apple đã vượt mặt Vivo, trở thành hãng smartphone có thị phần lớn nhất Trung Quốc trong tháng 10 với doanh số tăng 46%, trong khi thị trường nước này chỉ ghi nhận mức tăng trường 2%.

Về kế hoạch ra mắt thiết bị mới, Apple có thể trình làng iPhone SE thế hệ 3 vào quý I/2022 để cạnh tranh thị trường smartphone 5G tầm trung. Samsung dự kiến ra mắt dòng Galaxy S22 vào đầu năm sau, trong khi các hãng Trung Quốc như Xiaomi, OnePlus vẫn có thể giới thiệu các mẫu smartphone mới trong tháng 12, bao gồm Xiaomi 12 với chip Snapdragon 8 Gen 1.