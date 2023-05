Thép xây dựng giảm mạnh, Hòa Phát tăng lượng bán HRC

Tập đoàn thép đầu ngành này ghi nhận sản lượng thép xây dựng tiếp tục xuống thấp do nhu cầu yếu, trong khi lượng bán thép cuộn cán nóng hồi phục trở lại.

Tập đoàn Hòa Phát mới công bố sản lượng sản xuất trong tháng 4 đạt 525.000 tấn thép thô, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng tăng hơn 19% so với tháng 3 liền trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép các loại đạt 457.000 tấn, giảm 23% so với tháng 4/2022.

Trong đó, sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) đóng góp 239.000 tấn, cao nhất kể từ đầu năm nhờ được đón nhận tích cực ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Thép xây dựng chỉ đạt hơn 214.000 tấn, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước và thấp nhất trong 6 tháng, do nhu cầu thép xây dựng tại Việt Nam và trên thế giới vẫn ở mức thấp trong tháng vừa qua.

Các sản phẩm ống thép và tôn mạ của Tập đoàn ghi nhận mức tăng nhẹ so với cùng kỳ lên lần lượt 49.000 tấn và 32.800 tấn.

SẢN LƯỢNG BÁN HÀNG CỦA HÒA PHÁT

Nhãn Tháng 1/2022 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1/2023 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tổng sản lượng Nghìn tấn 631 708 832 600 660 560 526 628 555 492 443 558 402 475 500 457 Thép xây dựng

382 450 511 300 393 348 372 386 318 216 252 358 304 282 282 239 HRC

228 240 296 256 200 202 150 233 228 267 180 144 86 186 210 214

Lũy kế từ đầu năm, tập đoàn đầu ngành thép này ghi nhận sản xuất giảm 39% còn gần 1,8 triệu tấn thép thô. Sản lượng bán hàng phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và HRC đạt hơn 1,8 triệu tấn, giảm 34% so với 4 tháng đầu năm 2022.

Trong đó, các sản phẩm chủ lực là thép xây dựng đạt hơn 1 triệu tấn, giảm 34% và thép cuộn cán nóng ghi nhận 721.000 tấn, giảm 29%.

Sản phẩm hạ nguồn là ống thép và tôn mạ lần lượt đạt 209.000 tấn và 102.000 tấn, giảm tương ứng 20% và 25% so với 4 tháng đầu năm ngoái. Đây là những dòng hàng chế biến sâu từ thép cuộn cán nóng tự sản xuất nên Hòa Phát không tính vào tổng sản lượng chung.

Hiện chuỗi giá trị sản xuất thép của Hòa Phát gồm các dòng sản phẩm khác nhau từ thép thô (phôi vuông, phôi dẹt) đến các các loại thép thành phẩm như thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép dự ứng lực, HRC, thép cán nguội, tôn mạ, ống thép, vỏ container.

Về thị phần, tập đoàn này đang dẫn đầu cả nước về thép xây dựng, ống thép. Tôn mạ nằm trong top 5 nhà sản xuất lớn nhất Việt Nam.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 diễn ra sáng 30/3, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép đã qua nhưng tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc nhiều vào cầu của thị trường.

Năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng 6% lên 150.000 tỷ đồng nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn lại giảm 5% về mức 8.000 tỷ đồng , tương ứng với tỷ lệ biên lãi thuần 5,33%.