Theo đuổi nội thất Y2K

Để giúp ngôi nhà mang tinh thần và năng lượng của phim hài tình cảm (rom-com), bạn nên chọn những màu sắc nhẹ nhàng, chăm chút cho các chi tiết và tránh mua nội thất đồng bộ.

Bộ phim To all the boys I loved before sử dụng các màu tươi sáng như xanh, hồng. Ảnh minh họa: Glamour.

Phim hài lãng mạn (rom-com) luôn là một trong những thể loại được yêu thích nhất mọi thời đại. Những thước phim có màu sắc vui tươi này đã truyền cảm hứng cho nhiều lĩnh vực, trong đó có thời trang và nội thất.

Pinterest cho rằng phong cách ăn mặc giống diễn viên trong phim rom-com sẽ bùng nổ hơn vào năm nay. Bên cạnh thời trang, bạn cũng có thể mang tinh thần của các nhân vật đó vào không gian sống.

Dưới đây, các chuyên gia của Better Homes & Gardens đưa ra một vài gợi ý giúp bạn tân trang nhà cửa theo phong cách này.

Không gian trong phim thường mang màu sắc vui tươi. Ảnh minh họa: Annie Schlechter.

Trang trí nhà theo rom-com

Nhà của nhân vật chính là bối cảnh quan trọng trong phim rom-com. Đó có thể là những căn hộ xinh xắn, sang trọng hoặc phòng ngủ đầy năng động.

Điểm chung là các không gian này thường tràn ngập ánh sáng và tạo cảm giác ấm cúng, gọi mời.

Không gian này cũng phản ánh tinh thần của nữ chính đầu những năm 2000: kỳ quặc, nữ tính và khá bóng bẩy.

Với những người đã trải qua giai đoạn này, những bộ phim rom-com thường khiến họ hoài niệm về tuổi thơ.

Trong khi đó, khán giả Gen Z có thể hình dung về cuộc sống trước thời mạng xã hội và được truyền cảm hứng bởi năng lượng vui vẻ, vô tư của thời kỳ này.

Những món đồ nội thất có chút cổ điển và mang tính cá nhân. Ảnh minh họa: David A. Land.

Ứng dụng

Những bộ phim hài lãng mạn thường lý tưởng hóa cuộc sống hàng ngày.

Dù nhân vật chính là một phụ nữ trẻ mới bắt đầu đi làm, cô ấy vẫn có những tác phẩm nghệ thuật được đóng khung đẹp mắt hay một chiếc bàn cà phê kiểu cách.

Ngoài ra, trong các thước phim, không gian luôn sạch sẽ và gọn gàng.

Để mô phỏng một ngôi nhà theo phong cách rom-com, bạn nên chọn các món đồ trang trí cổ điển, có màu sắc nhẹ nhàng và ấm áp.

Nicole Regan, người sáng lập blog phong cách sống Cedar and Rush (Mỹ) bổ sung rằng chủ nhà nên tập trung vào các chi tiết. Ví dụ, bạn có thể dán nhãn cho các chai lọ, đặt chồng sách ở trong phòng, thêm các tấm chăn phủ ở sofa, giường và dùng ánh sáng mờ. Cô cũng nhấn mạnh rằng một căn bếp màu trắng sẽ truyền tải đúng tinh thần của phong cách nhất.

Phim rom-com hướng đến sự chân thực và tính cá nhân. Vì vậy, để không bị chệch hướng, Regan khuyên bạn nên tránh dùng đèn quá sáng, các hộp đựng thực phẩm bằng nhựa, cây giả và nội thất đồng bộ được mua từ cùng một cửa hàng.

Bạn nên tránh sử dụng cây giả và đồ nội thất quá đại trà. Ảnh minh họa: Brie Williams.

Nếu bạn muốn hướng đến một phong cách trẻ trung hơn, hãy tìm cảm hứng trong các bộ phim như 13 Going on 30 , How to Lose a Guy in 10 Days, Do Revenge hoặc To All the Boys I've Loved Before. Không gian trong các bộ phim này thường khá nữ tính với tông màu phấn (pastel) chủ đạo và màu hồng là điểm nhấn.

Nhà thiết kế Cara Newhart cho biết với ngân sách hạn chế, bạn vẫn có thể bắt chước những tác phẩm này. Cô gợi ý một số món đồ nội thất đơn giản, dễ kiếm như bàn trang điểm bằng gỗ hoặc sofa chần nhung. Ngoài ra, bạn có thể tô điểm thêm bằng các món đồ trang trí lộng lẫy, táo bạo, như quả bóng disco hay các đồ có chất liệu lông.

Với tính chất vui tươi của phim rom-com, bạn hãy thử lãng mạn hóa những khoảnh khắc nhỏ trong nhà. Một góc uống cà phê xinh xắn hoặc kệ phòng tắm kiểu cách chứa những món đồ như spa sẽ mang lại cho bạn năng lượng tích cực như của nhân vật chính.