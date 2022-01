Thêm siêu xe McLaren 650S về Việt Nam đón Tết

Đây cũng là chiếc 650S mui cứng đầu tiên tại thị trường trong nước.

Một chiếc McLaren 650S màu cam đã xuất hiện trong một khu đô thị tại quận 7, TP.HCM. Theo nguồn tin riêng, chiếc siêu xe Anh quốc vừa được một doanh nhân sinh sống tại đây nhập về. Anh cũng đang sở hữu chiếc Audi R8 V8 đời 2008 và Chevrolet Corvette C7 Z06.

Điểm đặc biệt của chiếc 650S này so với những chiếc khác đang có mặt tại Việt Nam nằm ở việc đây là biến thể mui cứng (Coupe). Như vậy, đây là chiếc 650S mui cứng đầu tiên tại thị trường trong nước.

Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của 7 chiếc 650S mui trần (Spider), trong đó một chiếc đặc biệt hơn hẳn khi được cá nhân hóa bởi bộ phận MSO (McLaren Special Operation).

Ra mắt từ năm 2014, McLaren 650S thuộc phân khúc Super Series của hãng xe Anh quốc, thay thế cho mẫu xe MP4-12C. Đường nét của 650S là sự phối hợp giữa mẫu hypercar đình đám P1 và MP4-12C. Cụ thể, thiết kế phần đầu lấy cảm hứng từ P1, trong khi đuôi xe lại không có sự khác biệt so với MP4-12C.

So với MP4-12C, thiết kế của 650S sở hữu thêm 25% bộ phận mới, nhờ đó lực ép xuống mặt đường của 650S được cải thiện hơn 40% so với đàn anh, đồng thời nhờ hệ thống tản nhiệt được tối ưu nên công suất động cơ tăng thêm 25 mã lực và mô-men xoắn tăng thêm 80 Nm so với MP4-12C.

Hệ thống treo trên 650S cũng được thiết kế lại, tăng thêm độ cứng và khả năng phản hồi, trong khi hệ thống phanh không khí và hệ thống cân bằng điện tử ESP tối ưu hơn so với MP4-12C. Ngoài ra, hệ thống phanh gốm carbon có thể giúp xe dừng lại từ vận tốc 300 km/h với quãng đường 271 m.

Động cơ là loại V8, dung tích 3.8L, tăng áp kép, sản sinh công suất lên đến 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm. Xe có khả năng tăng tốc lên 100 km/h trong 3 giây, 200 km/h trong 8,4 giây và đạt tốc độ tối đa 333 km/h. Hiện nay, McLaren 650S đã bị khai tử, thay vào đó là McLaren 720S.