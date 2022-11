Thêm nhiều thương hiệu lớn dừng quảng cáo trên Twitter

Các nhà quảng cáo lo ngại về sự ra đi hàng loạt của giám đốc điều hành tại Twitter và kế hoạch kiểm duyệt nội dung của chủ sở hữu mới Elon Musk.

Công ty thực phẩm General Mills Inc., nhà sản xuất Oreo Mondelez International Inc., Pfizer Inc. và Volkswagen AG của Audi nằm trong danh sách ngày càng tăng dừng các thương hiệu đã quảng cáo trên Twitter sau khi Elon Musk tiếp quản công ty, nguồn tin của WSJ cho biết.

Một số nhà quảng cáo lo ngại rằng ông Musk có thể giảm quy mô kiểm duyệt nội dung. Điều này sẽ dẫn đến việc gia tăng nội dung phản cảm trên nền tảng. Những người khác đang tạm dừng quảng cáo của họ khi các giám đốc điều hành hàng đầu rời đi và ông Musk xem xét một loạt các thay đổi.

General Mills xác nhận đã ngừng quảng cáo trên Twitter. Ảnh: Bloomberg.

Đại diện của General Mills và Audi của Mỹ xác nhận các công ty đã tạm dừng quảng cáo trên Twitter. “Như mọi khi, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hướng đi mới này và đánh giá chi tiêu tiếp thị của chúng tôi", phát ngôn viên của General Mills, công ty có các thương hiệu bao gồm Cheerios, Bisquick và Häagen-Dazs cho biết.

Công ty General Motors đã tạm dừng chi tiêu trên Twitter vào tuần trước. Nhiều công ty khác cũng đang làm như vậy. Giám đốc điều hành tại một công ty quảng cáo lớn cho biết khoảng 20 khách hàng của họ đã tạm dừng chi tiêu trên Twitter. Nền tảng mạng xã hội này không phải là ưu tiên hàng đầu với khách hàng. Họ chi ngân sách lớn hơn nhiều cho những gã khổng lồ công nghệ như Google của Alphabet Inc. và Meta Platforms Inc.,

Việc tạm dừng cũng được chú trọng trong quá trình chuyển đổi gập ghềnh dưới thời của Musk.

Nhiều giám đốc điều hành trên đại lộ Madison không thoải mái với việc ban giám đốc đột ngột rời bỏ đơn vị bán hàng và tiếp thị quảng cáo của Twitter. Trong số những người đã rời đi có Giám đốc khách hàng Sarah Personette, Giám đốc tiếp thị Leslie Berland và Jean-Philippe Maheu, Phó chủ tịch phụ trách giải pháp khách hàng toàn cầu của Twitter. Các giám đốc điều hành đó đã giúp trấn an các nhà quảng cáo rằng số tiền quảng cáo của họ đã được chi tiêu một cách khôn ngoan và thích hợp trên Twitter.

Trong khi quảng cáo kỹ thuật số đã được cải thiện bởi tự động hóa, cho phép các công ty mua và bán quảng cáo bằng cách sử dụng công nghệ, hoạt động kinh doanh vẫn phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ giữa giám đốc điều hành bán quảng cáo và nhà quảng cáo.

Ông Musk đã và đang làm việc để trấn an các nhà quảng cáo - cả công khai và riêng tư - rằng nền tảng này sẽ vẫn là một nơi an toàn cho các thương hiệu.

Ông Musk đang tìm cách trấn an các nhà quảng cáo. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi đăng dòng tweet vào tuần trước rằng Twitter “không thể trở thành một nơi miễn phí cho tất cả”, vị tỷ phú đã tham gia một số cuộc họp với một số công ty quảng cáo và nhà quảng cáo blue-chip lớn nhất thế giới.

Hôm thứ tư, ông Musk đã tham gia cuộc gọi điện video với WPP PLC, công ty quảng cáo lớn nhất thế giới và một số khách hàng của họ như Coca-Cola Co., Unilever PLC và Google.

Trong cuộc họp, ông Musk nhấn mạnh rằng Twitter sẽ là một nơi an toàn cho các thương hiệu, hứa hẹn bổ sung nhiều công cụ quản lý và giải quyết tình trạng tài khoản ảo.

Twitter có công cụ giúp khách hàng đảm bảo quảng cáo của họ không xuất hiện cạnh nội dung tiêu cực. Dù vậy, các doanh nghiệp nói rằng tính năng này của Twitter vẫn còn lạc hậu so với các đối thủ.

Musk cho biết ông đang hướng tới việc tạo ra một chương trình đăng ký 8 USD một tháng cho Twitter. Người đăng ký sẽ thấy ít quảng cáo hơn. Các nhà quảng cáo có xu hướng ưu tiên điều này vì nó cho phép quảng cáo của họ tạo được tiếng vang tốt hơn với người tiêu dùng.

Một số giám đốc điều hành công ty quảng cáo cho biết họ sẽ hoan nghênh bất kỳ cải tiến nào đối với Twitter dưới thời ông Musk.