Thêm nhiều lựa chọn ôtô tầm giá 500-700 triệu đồng tại Việt Nam

Phân khúc ôtô tầm giá 500-700 triệu đồng tiếp tục được các hãng chú trọng trong năm 2022, với nhiều mẫu xe đã và dự kiến sớm ra mắt như MG5, Beijing U5 Plus, Toyota Veloz...

Với lượng khách hàng lớn và đa dạng, phân khúc ôtô giá 500-700 triệu đồng có sự tham gia của hầu hết hãng xe, cùng nhiều sản phẩm mới đều đặn ra mắt những năm gần đây.

Sau loạt ôtô gầm cao sớm được đón nhận như Kia Seltos, Toyota Raize hay Kia Sonet, người dùng Việt hứa hẹn có thêm lựa chọn sedan và MPV trong tầm giá 500-700 triệu đồng, với những mẫu xe đã và dự kiến sớm ra mắt như MG5, Beijing U5 Plus, Toyota Veloz và Toyota Avanza 2022.

MG5, Beijing U5 Plus hâm nóng nhóm sedan hạng C

Sau thời gian dài bị cạnh tranh thị phần bởi crossover cùng tầm tiền, phân khúc sedan hạng C nhận nhiều sự quan tâm đầu năm 2022 với 3 mẫu xe liên tiếp ra mắt, gồm Beijing U5 Plus, MG5 và Honda Civic thế hệ 11.

Trong đó, MG5 và Beijing U5 Plus thuộc tầm giá 500-700 triệu đồng. Điểm chung của 2 mẫu xe là đều đến từ thương hiệu có xuất xứ hoặc sở hữu bởi tập đoàn Trung Quốc, thu hút người dùng bằng giá bán rẻ, thiết kế hiện đại và nhiều công nghệ được trang bị.

Bejing U5 Plus. Ảnh: Mạnh Quân.

Ra mắt tháng 1/2022, U5 Plus là mẫu sedan sản xuất bởi Beijing - hãng ôtô Trung Quốc từng được dư luận quan tâm với mẫu crossover X7 trình làng cuối năm 2020.

Tương tự Beijing X7, điểm gây chú ý nhất của U5 Plus là mức giá 398-498 triệu đồng thấp nhất phân khúc, rẻ hơn cả một số mẫu xe hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent.

Thiết kế Beijing U5 Plus không mới lạ và mang nhiều điểm tương đồng với chiếc X7. Xe có chiều dài, rộng, cao và chiều dài cơ sở không chênh lệch nhiều Mazda3, Toyota Corolla Altis hay Kia K3.

Ảnh: Mạnh Quân.

Bên trong, U5 Plus được trang bị nhiều tiện nghi, công nghệ như bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền màn hình trung tâm 12,3 inch, vô-lăng da, bản cao có ghế da chỉnh cơ, camera 360 độ, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh, cảnh báo điểm mù, chệch làn đường...

Nội thất Beijing U5 Plus. Ảnh: Mạnh Quân.

Xe dùng động cơ 1.5L và hộp số CVT, cho công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm - mức hiệu năng thấp so với mặt bằng chung sedan hạng C.

Khác Beijing U5 Plus, MG5 từng được phân phối tại Việt Nam cách đây khoảng một thập kỷ, tuy nhiên không để lại nhiều ấn tượng.

Trong lần trở lại đầu năm 2022, MG5 có thiết kế trẻ trung, hợp xu hướng, đi kèm giá dự kiến 585 triệu đồng cho phiên bản cao nhất. Dù cao hơn đáng kể U5 Plus, đây vẫn là mức giá thuộc diện thấp nhất nhóm sedan hạng C khi so sánh với Kia K3 (559-689 triệu đồng), Mazda3 (669-849 triệu đồng), Honda Civic (730-870 triệu đồng).

Ảnh: Vũ Huỳnh.

Một số trang bị trên MG5 gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm 10 inch, ghế da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, tính năng nổ máy từ xa, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, động cơ 1.5L (112 mã lực, 150 Nm) và hộp số CVT.

Ảnh: Vũ Huỳnh.

Tương tự Beijing U5 Plus, yếu tố thương hiệu hiện vẫn là một trong những rào cản lớn với MG5 tại Việt Nam. Mặt khác, những phương án sedan hạng C quen thuộc và an toàn hơn như Kia K3, Honda Civic, Toyota Corolla Altis hay Hyundai Elantra đều đã hoặc dự kiến sớm có đời mới.

Toyota lên kế hoạch ra mắt Veloz

Sau khi Rush, Avanza thất bại và Innova sụt giảm mạnh doanh số, Toyota đặt mục tiêu tìm lại vị thế ở phân khúc MPV với kế hoạch ra mắt Veloz - mẫu xe mới tại Việt Nam. Ngoài ra, thế hệ Avanza tiếp theo cũng có thể được giới thiệu.

Toyota Veloz và Avanza 2022 đều là xe 7 chỗ cỡ nhỏ, dùng chung khung gầm và có thiết kế mang nhiều điểm tương đồng. Trong đó, Veloz được định vị cao cấp hơn, với kiểu dáng thể thao, cứng cáp hơn.

Lô xe Toyota Veloz đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Trần Minh Anh.

Hiện tại, lô xe Toyota Veloz đầu tiên đã về đến Việt Nam để chờ ngày ra mắt chính thức. Một số đại lý cũng đã nhận đặt cọc mẫu xe này với giá dự kiến khoảng 650-700 triệu đồng - cao hơn Mitsubishi Xpander (555-670 triệu đồng) và Suzuki XL7 (590-600 triệu đồng).

Mặt khác, mức giá dự kiến của Veloz cũng không chênh lệch nhiều mẫu xe "cùng nhà" Toyota Rush (634 triệu đồng).

Ảnh: Trần Minh Anh.

Toyota Veloz có kích thước và khoảng sáng gầm nhỉnh hơn Avanza, dùng hệ dẫn động cầu trước, động cơ 1.5L (106 mã lực, 140 Nm), hộp số CVT và các tiện nghi, tính năng an toàn như ghế da pha nỉ, màn hình trung tâm 9 inch, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, camera 360 độ và gói hỗ trợ lái Toyota Safety Sense.

Nội thất Toyota Veloz. Ảnh: Toyota.

Theo một số nguồn tin, xe được ra mắt trong tháng 3 với 2 phiên bản Veloz Cross và Veloz Cross Top. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng Veloz sẽ thay thế Avanza hoặc Rush tại thị trường Việt Nam.