Thêm nhiều lãnh đạo Thế Giới Di Động muốn bắt đáy cổ phiếu

Việc thị giá cổ phiếu MWG rơi về đáy từ đầu năm 2021 khiến hàng loạt lãnh đạo Thế Giới Di Động đăng ký mua vào với mục đích tăng sở hữu.

Không lâu sau khi hai lãnh đạo cao nhất trong Ban quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) - Chủ tịch Nguyễn Đức Tài và Tổng giám đốc Trần Huy Thanh Tùng - đăng ký mua vào cổ phiếu, đã có thêm 3 nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp này đăng ký mua cổ phiếu MWG với cùng lý do tăng tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT Thế Giới Di Động, đồng thời là cổ đông nắm giữ hơn 3,53 triệu cổ phiếu MWG (0,24%) đã đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến là từ 15/11 đến 14/12 thông qua các giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Sau giao dịch, ông Hiểu Em sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ tại Thế Giới Di Động lên hơn 4,03 triệu đơn vị, tương đương 0,28% vốn doanh nghiệp.

Cũng với lý do và thời gian giao dịch tương tự, ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT công ty, đã đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu MWG, dự kiến tăng sở hữu lên hơn 3,63 triệu đơn vị (0,25%).

Ông Vũ Đăng Linh, Giám đốc tài chính, cũng dự kiến mua 60.000 cổ phiếu MWG, nâng sở hữu tại đây lên gần 1,37 triệu cổ phiếu (0,09%).

- Loạt lãnh đạo Thế Giới Di Động muốn bắt đáy cổ phiếu đợt này:

Người giao dịch Trước giao dịch Dự kiến mua (cp) Sau giao dịch Khối lượng (cp) Tỷ lệ (%) Khối lượng (cp) Tỷ lệ (%) Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT 34.129.892 2,33 1.000.000 35.129.892 2,4 Trần Huy Thanh Tùng - Tổng giám đốc 10.630.544 0,73 500.000 11.130.544 0,76 Đặng Minh Lượm - Thành viên HĐQT 3.538.440 0,24 100.000 3.638.440 0,25 Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT 3.534.458 0,24 500.000 4.034.458 0,28 Vũ Đăng Linh - Giám đốc tài chính 1.308.802 0,09 60.000 1.368.802 0,09

Trước đó, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu MWG trong khoảng thời gian 14/11 đến 13/12. Các giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện ông Tài đang nắm giữ trực tiếp hơn 34,1 triệu cổ phiếu MWG. Nếu hoàn tất giao dịch mua nói trên, vị lãnh đạo này sẽ nâng sở hữu tại doanh nghiệp lên 35,1 triệu cổ phiếu, tương đương 2,4% cổ phần công ty.

Tương tự, Tổng giám đốc Trần Huy Thanh Tùng trước đó cũng đăng ký mua 500.000 cổ phiếu MWG, theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/11 đến 9/12.

Ông Tùng hiện tại nắm giữ trực tiếp hơn 10,6 triệu cổ phiếu MWG, tương đương 0,7% vốn doanh nghiệp. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông tại Thế Giới Di Động sẽ tăng lên 0,8%.

Việc hàng loạt lãnh đạo Thế Giới Di Động đăng ký mua vào cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh thị giá MWG đã giảm rất mạnh trong chưa đầy một tháng qua. Từ vùng giá 60.000 đồng/cổ phiếu, thị giá MWG đã giảm một mạch về vùng 43.000 đồng hiện tại, tương đương mức giảm ròng gần 30% trong chưa đầy một tháng.

Giá cổ phiếu MWG giảm sâu khiến nhiều lãnh đạo Thế Giới Di Động muốn bắt đáy. Nguồn: Tradingview.

Nếu so với mức đỉnh trên 75.000 đồng/cổ phiếu ghi nhận vào trung tuần tháng 9 năm nay, thị giá MWG đã giảm liên tục gần 42%. So với đầu năm, thị giá cổ phiếu bán lẻ này cũng đã mất 37% giá trị.

Hiện tại, giá giao dịch 43.000 đồng/cổ phiếu cũng là vùng thấp nhất mà MWG ghi nhận kể từ tháng 3/2021 đến nay.

Cùng với đà suy giảm chung của thị trường chứng khoán giai đoạn này, đà giảm của cổ phiếu MWG cũng đến từ kết quả kinh doanh có phần chậm lại của doanh nghiệp.

Trong quý III vừa qua, Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 32.000 tỷ đồng doanh thu thuần và báo lãi ròng sau thuế trên 900 tỷ đồng , tăng lần lượt 32% và 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng kể trên chủ yếu đến từ nền so sánh thấp trong quý III/2021 khi hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng lớn do phải đóng hàng trăm cửa hàng vì dịch bệnh.

KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Nhãn Quý I/2021 II III IV Quý I/2022 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 30828 31658 24333 36138 36467 34338 32012 Lợi nhuận sau thuế

1339 1214 786 1563 1445 1131 907

Nếu so với ba quý liền trước, cả doanh thu và lợi nhuận quý gần nhất của MWG đều đã đi lùi.

Lũy kế 9 tháng, nhà bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam này đã ghi nhận gần 103.000 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 3.500 tỷ. So với kế hoạch đã đề ra năm nay, Thế Giới Di Động đã hoàn thành 73% mục tiêu doanh thu nhưng mới đạt 55% chỉ tiêu lợi nhuận.