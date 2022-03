Thêm người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng được mời làm việc

Một người từng là bạn thân của bà Nguyễn Phương Hằng được Công an TP.HCM mời làm việc để làm rõ nội dung tố cáo Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam.

Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm việc với bà Trương Thị Việt Hà (ngụ quận 3) để xác minh, làm rõ những tố cáo của người này đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Tháng 5/2021, bà Hà gửi đơn đến Bộ Công an để tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an sau đó đã chuyển đơn của bà Hà cho Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi nhận được đơn, Công an TP.HCM gửi thông báo đến bà Hà.

Theo bà Hà, bà và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam từng là bạn thân. Một lần bà Hằng nhắn tin hỏi vay tiền nhưng bà Hà không đồng ý. Sau đó, tin nhắn này lộ ra dẫn tới việc bà Hằng lên mạng nói nhiều điều không đúng về bà Hà.

Tại buổi làm việc, bà Hà đã cung cấp cho cơ quan điều tra tài liệu liên quan việc tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 24/3. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an TP.HCM, từ tháng 3/2021 đến nay, bà Hằng thông qua các tài khoản YouTube, Facebook, TikTok để livestream và đưa thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan chức năng của TP.HCM đã nhiều lần mời bà Hằng làm việc, nhắc nhở, khuyến cáo không tiếp tục các hoạt động vi phạm pháp luật nhưng Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỏ thái độ thách thức, coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân. Ngoài ra, bà Hằng còn tổ chức các hoạt động tụ tập đông người tại TP.HCM và tại một số tỉnh, thành phố khác gây phức tạp về an ninh trật tự.

Thời gian qua, Công an TP.HCM cũng tiếp nhận nhiều đơn của các cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam.