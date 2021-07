Thêm một số nơi ở An Giang giãn cách theo Chỉ thị 16

Sau một ngày giãn cách tại An Phú và thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang quyết định áp dụng Chỉ thị 15 và 16 đối với một số nơi của huyện biên giới Tịnh Biên.

Trưa 6/7, ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên (An Giang), ký quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Chính phủ, áp dụng từ 17h cùng ngày.

Theo đó, toàn thị trấn Tịnh Biên và khu vực chợ Nhà Bàng (thuộc khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàng) giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 17h ngày 13/7.

Khu vực giãn cách theo Chỉ thị 15 tại Tịnh Biên là toàn bộ xã An Nông, xã An Phú, xã Nhơn Hưng và thị trấn Nhà Bàng (trừ khu vực chợ Nhà Bàng đã áp dụng theo Chỉ thị 16). Thời gian giãn cách đến 17h ngày 13/7 và có thể gia hạn thêm tùy theo tình hình dịch bệnh.

Toàn huyện An Phú, An Giang đã áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15. Ảnh: Nhật Tân.

Một ngày trước UBND huyện An Phú cũng ra quyết định giãn cách theo Chỉ thị 15 của Chính phủ đối với toàn huyện, từ 0h ngày 6/7 đến hết ngày 9/7.

Đối với thị trấn Long Bình của huyện An Phú, khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16 đến 7h ngày 10/7 là khu dân cư ấp Tân Khánh (trừ trụ sở UBND thị trấn Long Bình và Công an thị trấn Long Bình), khu vực tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6 và tổ 9 thuộc ấp Tân Bình. Xã Khánh Bình áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 tại tổ 8, 9, 10, 14, 15, 16 thuộc ấp Bình Di đến 11h ngày 14/7.

Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (An Giang) cũng yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 6/7.

Địa phương này cũng yêu cầu dừng hội họp và các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; không tập trung từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, tôn giáo tín ngưỡng tại Châu Đốc cũng được yêu cầu tạm dừng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang, địa phương này đang điều trị 64 ca mắc Covid-19. Trong đó, huyện An Phú có 14 người, Tịnh Biên 21, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (tại Châu Đốc) 3 người, huyện Châu Thành 13, Tri Tôn 3, Trung tâm Y tế Châu Đốc 9 và Trung tâm Y tế huyện Châu Phú 1 người.