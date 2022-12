Thêm một người bị bắt liên quan vụ hành hạ ngư dân ở Cà Mau

Dương Văn Bình bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng mà chủ tàu đã bồi thường cho nạn nhân.

Ngày 28/12, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Dương Văn Bình (còn gọi là Bình “Bùa”) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Bình thừa nhận đã lấy số tiền chủ tàu cá bồi thường cho nạn nhân Trương Văn Trung (49 tuổi, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang). Công an đã tạm giữ 120 triệu đồng do Bình nộp khắc phục hậu quả.

Đến nay, 6 người đã bị tạm giam liên quan vụ ngư dân bị bạo hành trên tàu cá ở Cà Mau. Ngoài Bình “Bùa”, cơ quan điều tra khởi tố 5 người khác là Lê Văn Của, Sử Chí Tâm, Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, 33 tuổi), Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời).

Trong đó, Toàn là thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS, có vai trò chủ mưu trong việc hành hạ 2 nạn nhân Trương Văn Trung và Lê Văn Bình (30 tuổi).

Từ trái qua: Nguyễn Công Toàn, Đoàn Văn Hùng và Nguyễn Văn Tỵ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, hồi tháng 5, ông Trung và anh Bình trình báo với cơ quan chức năng thị trấn Sông Đốc về việc bị nhiều người hành hung trên tàu cá. Hai nạn nhân trình bày đầu tháng 1, tàu cá BT 97993-TS xuất bến tại cửa biển Sông Đốc. Trên tàu có 7 thuyền viên do Nguyễn Công Toàn (còn gọi là To, con bà Hà) làm thuyền trưởng. Các thuyền viên là Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi), Đoàn Văn Hùng, Trương Văn Trung, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi)...

Vài ngày sau đó, một người không làm biển được nên đi nhờ tàu cá khác vào bờ. Lúc này, bà Hà đưa anh Bình ra làm việc cùng các thuyền viên khác.

Đến ngày 23/5, ông Trung bị Toàn và một số người dùng kìm bấm vào tai phải, bẻ gãy 4 cái răng, dập môi và gối chân phải. Ngày 24/5, ông Bình bị Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cái răng.

Sau khi trở về đất liền vào cuối tháng 5, ông Trung kể với người dân địa phương về việc bị Nguyễn Công Toàn dùng roi đuôi cá đuối đánh vào người, đổ nước sôi vào bắp chân và bắt ăn cá sống.

“Tôi hơi yếu, làm chậm tay. Những lúc làm không kịp anh em thì nó hành hung, đánh tôi, lấy roi cá đuối đánh dập thịt, bắt ăn 11 con cá mắt lộ sống. Cá vừa bắt lên, nó bắt tôi ngồi xé ăn. Tới giờ ăn cơm, nó ăn nhậu cho đã rồi kêu thằng bạn phải bẻ 1-2 cái răng, nói thằng nào không bẻ răng tôi thì bẻ răng thằng đó”, ông Trung kể.

Sau khi sự việc xảy ra, Bình Dương Văn Bình nhận 150 triệu đồng từ chủ tàu cá để bồi thường cho ông Trung. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ nhận được 20 triệu đồng trong số tiền bà Phạm Thị Hà (ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) bồi thường.