Thêm một khách hàng trúng ôtô nhờ ăn snack

Chương trình khuyến mại “Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say” đã đi được 2/3 chặng đường. Tối 6/1, chiếc xe hơi Mazda3 thứ 2 được trao cho khách hàng may mắn.

Sau một tuần nhận thông báo trúng xe hơi Mazda3 từ chương trình, anh Đoàn Gia Luận (quận Tân Phú, TP.HCM) vẫn còn bất ngờ và vui sướng. Anh cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi trúng phần quà lớn đến vậy. Món quà thật sự có ý nghĩa. Tết này, cả gia đình tôi đã có xe mới để dạo phố cùng nhau”.

Anh Luận vui mừng khi được trao tay chiếc Mazda3 - phần quà giá trị nhất từ chương trình khuyến mại của Oishi.

Chia sẻ về cơ duyên biết đến chương trình khuyến mại, anh Luận nói: “Mỗi lần đi công tác xa, tôi thường có thói quen mua quà tặng các con. Bữa đó đi công tác về, vì chưa kịp mua quà, tôi dẫn bọn trẻ vào siêu thị để lựa chọn món đồ yêu thích. Các con thích bánh que Akiko nên tôi đã mua 5 thùng sản phẩm cho cả nhà cùng ăn. Tình cờ thấy chương trình khuyến mại in trên thùng nên cả gia đình tham gia. Không ngờ lại trúng được xe hơi, thật sự may mắn”.

Anh Luận cho biết gia đình sẽ mua thêm nhiều thùng sản phẩm bánh que Akiko và bánh gạo Okome để tiếp tục nhập mã dự thưởng trên Mega1. “Chương trình vẫn còn một chiếc xe hơi Mazda3 và nhiều phần quà hấp dẫn khác, tôi cứ nhập nhiều mã tham gia, biết đâu may mắn lần nữa”, anh Luận hài hước chia sẻ thêm.

Bên cạnh buổi trao giải cho khách hàng trúng thưởng tuần trước, MC Nguyên Khang cũng tìm ra người chơi may mắn sở hữu xe máy Piaggio thứ 11 từ chương trình. Đó là chị Nguyễn Thuỳ Dương đến từ Bến Tre với mã số dự thưởng trên Mega1 là 67VKD8.

Chương trình xác định được chủ nhân tiếp theo trúng xe máy Piaggo thứ 11.

Chương trình khuyến mại “Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say” đang diễn ra hấp dẫn với hàng trăm mã dự thưởng tham gia mỗi ngày trên Mega1. Tính đến đầu tháng 1, có hàng triệu khách hàng may mắn trúng các giải thưởng từ chương trình. Trong đó, có 2 chiếc xe hơi New Mazda3 1.5L, 11 xe máy Piaggio Liberty One, 347 vàng miếng 1 chỉ 24 K PJN, 687 máy xay sinh tố tay cầm hiệu Lock&Lock và gần 1 triệu thẻ cào điện thoại thuộc các mệnh giá khác nhau.

Ông Nguyễn Viết Lĩnh - Giám đốc vận hành Mega1 - chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi chương trình khuyến mại lần đầu tiên kết hợp cùng nhãn hàng Oishi đã thành công khi thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia. Những phần quà của chương trình không chỉ có giá trị về vật chất, mà còn mang ý nghĩa tinh thần nhằm tri ân khách hàng. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình, tích cực mua bánh Akiko và Okome, nhập mã dự thưởng trên Mega1 để săn nhiều giải thưởng hấp dẫn”.

Càng bước vào giai đoạn cuối, chương trình khuyến mại “Mua Oishi liền tay - Đón bão quà mê say” càng sôi động. Chương trình vẫn còn giải thưởng là một chiếc xe hơi Mazda3, 2 xe máy Piaggio và hàng trăm phần quà giá trị khác.