Thêm một cửa hàng Thế Giới Skinfood khai trương tại Vincom Mỹ Tho

Từ 10/6, người tiêu dùng Tiền Giang có cơ hội trải nghiệm mua sắm mỹ phẩm như ở Hàn Quốc ngay tại Vincom Mỹ Tho.

Thế Giới Skinfood Mỹ Tho (Tiền Giang) hứa hẹn trở thành “thiên đường mua sắm” cho các tín đồ skincare. Nơi đây trưng bày hàng loạt sản phẩm đến từ những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trong nước và thế giới, sở hữu đội ngũ nhân viên nhiệt huyết với chuyên môn cao cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp khai trương.

“Thiên đường mỹ phẩm” tại Việt Nam

Thế Giới Skinfood là một trong những hệ thống cửa hàng mua sắm mỹ phẩm nổi tiếng tại TP.HCM với những ưu điểm: Mang đến trải nghiệm mua sắm mới; không gian thoải mái, thân thiện; sở hữu nhiều thương hiệu độc quyền từ Hàn Quốc…

Từ ngày 10/6, hệ thống này triển khai cửa hàng theo hình thức flagstore đầu tiên tại Vincom Plaza Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thu hút sự chú ý và ủng hộ của đông đảo người tiêu dùng. Flagstore hoạt động từ 10h đến 21h.

Thế Giới Skinfood khai trương flagstore tại Vincom Plaza Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Tọa lạc tại tầng 1, L1-09 của trung tâm thương mại, Thế Giới Skinfood Mỹ Tho có diện tích 200 m2, được phân chia thành những vùng mua sắm với đa dạng sản phẩm. Mỗi tháng, Thế giới Skinfood đều triển khai những chương trình ưu đãi hấp dẫn cho từng khu vực.

Thế Giới Skinfood Tiền Giang được xây dựng và thiết kế tổng quan đồng bộ tương tự các chi nhánh khác. Hàng nghìn sản phẩm đến từ những thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước được phân chia thông minh thành các khu vực để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Cụ thể:

- Khu vực sản phẩm skincare: Người dùng có thể tìm thấy từ các sản phẩm skincare chăm sóc theo từng loại da (da dầu, da khô, da nhạy cảm,…), giải pháp (dưỡng trắng, trị mụn,…) đến những sản phẩm make up (phấn nền, mắt, môi,…) theo xu hướng mới nhất.

- Khu vực sản phẩm chăm sóc cá nhân: Trưng bày đa dạng sản phẩm gồm chăm sóc tóc, chăm sóc cá nhân, thực phẩm chức năng, hàng thiết yếu, phụ kiện,… hỗ trợ nhu cầu làm đẹp mọi lúc mọi nơi. Đây cũng là khu vực trưng bày rộng lớn dành cho các thương hiệu Hàn Quốc chính hãng độc quyền và quốc tế nổi tiếng.

- Khu vực hàng thiết yếu và phụ kiện hỗ trợ làm đẹp: Nơi lý tưởng cho cả gia đình cùng mua sắm và khám phá những bộ sưu tập mỹ phẩm, hàng thiết yếu cho cả nam, nữ lẫn trẻ nhỏ.

- Khu vực trải nghiệm các thiết bị làm đẹp E-beauty chính hãng: Người có thể dùng thử các thiết bị làm đẹp cầm tay cao cấp phủ rộng theo các bước chăm sóc: Máy rửa mặt, máy xông mặt đến máy sủi tế bào chết, máy massage chống lão hoá, đẩy tinh chất,… cho trải nghiệm như tại spa.

Thế giới Skinfood Beauty and Health sở hữu không gian thân thiện với nhiều dòng mỹ phẩm mới và ưu đãi hấp dẫn.

Cập nhật xu hướng làm đẹp toàn cầu

Phát triển với phương châm “Luôn cập nhật nhanh nhất những xu hướng làm đẹp mới”, Thế Giới Skinfood quy tụ gần 500 thương hiệu nổi tiếng từ xứ sở kim chi, cùng hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu từ Nhật, Mỹ, Pháp,… hứa hẹn thỏa mãn nhu cầu của cả những khách hàng khó tính.

Mua sắm tại Thế Giới Skinfood, người dùng có thể yên tâm với chính sách bảo vệ quyền lợi từ nhà phân phối của các hãng mỹ phẩm. Khách tới Thế Giới Skinfood có thể dễ dàng tìm thấy những mỹ phẩm mới ra mắt, được hướng dẫn chăm sóc từ chuyên gia của hãng và hưởng các chính sách ưu đãi về giá.

Bên cạnh đó, Thế Giới Skinfood cũng là đại lý ủy quyền trực tiếp từ các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được giới trẻ yêu thích như Merzy, Rom&nd, Lilybyred, G9Skin, Dearmay, I'm Meme, Peach C, Benton…

Lần đầu hiện diện tại Tiền Giang để bước đầu tiên chinh phục khách hàng ở khu vực Tây Nam Bộ, ngoài sản phẩm chất lượng cao và giá thành hợp lý, Thế Giới Skinfood còn nắm bắt tâm lý mua sắm của người tiêu dùng hiện đại. Cửa hàng dành riêng một khu vực trải nghiệm rộng rãi, với đội ngũ nhân viên chăm sóc tận tình để tư vấn dòng mỹ phẩm phù hợp.

Thế Giới Skinfood có đội ngũ nhân viên nhiệt tình và chuyên môn cao.

Nhân dịp khai trương, Thế Giới Skinfood Mỹ Tho tung loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn từ nay tới 30/6: Cơ hội trúng giải thưởng với tổng trị giá đến 25 triệu đồng; nhận thêm quà từ hãng khi tham gia vòng quay may mắn, make up, check-in,…; giảm giá 10% toàn bộ sản phẩm tại cửa hàng và giảm giá mạnh hơn 500 sản phẩm bán chạy. Bên cạnh đó, cửa hàng tổ chức các sự kiện: Trang điểm, thảo luận xu hướng make up mới nhất trên toàn cầu; tư vấn soi da miễn phí; giao lưu cùng người nổi tiếng thuộc giới làm đẹp toàn quốc.