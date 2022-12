Thêm một cổ phiếu 'họ FLC' bị kiểm soát

Cổ phiếu GAB của Công ty khai khoáng và quản lý tài sản FLC là cổ phiếu tiếp theo trong "họ FLC" bị kiểm soát từ ngày 5/1/2023.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa quyết định chuyển cổ phiếu GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 5/1/2023.

Do GAB không có giao dịch trong vòng 9 tháng, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành. Ngoài ra, cổ phiếu của doanh nghiệp này đang trong diện hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, HoSE thông báo cổ phiếu GAB chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 7/10. Cổ phiếu GAB chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Công ty này cũng vừa gửi thông báo về họp đại hội đồng cổ đông lần 3, do 2 lần trước bất thành vì số cổ đông dự họp đại diện không đủ từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Về GAB, đây là một trong những cổ phiếu nằm trong "họ FLC" cùng với AMD; GAB; ROS; HAI; KLF. Hiện còn cổ phiếu KLF là mã chứng khoán đang bị hạn chế giao dịch; cổ phiếu AMD cũng đã bị đưa vào diện kiểm soát của HoSE.

Về kết quả kinh doanh quý III, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 7,15 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lỗ 1,26 tỷ đồng . Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm 41% xuống 174 tỷ đồng .

GAB cho biết công ty lỗ là do ảnh hưởng khách quan của việc nguyên Chủ tịch FLC ông Trịnh Văn Quyết dẫn đến các đối tác, tổ chức tín dụng dừng hoặc hạn chế giao dịch với công ty do lo ngại là bên liên quan.

Đồng thời, do giá cả thị trường có sự biến động mạnh ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước, cũng như giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, bên cạnh đó thị trường tiêu thụ hàng hóa các mặt hàng nông sản trong kỳ giảm.