Thêm một bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh

Bệnh nhân 2554 (46 tuổi) là nam chuyên gia có quốc tịch Nhật Bản. Ông nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3.

Theo bản tin 18h ngày 14/3 của Bộ Y tế, bệnh nhân này từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 12/3 cho thấy ông dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM.

Hải Dương vẫn ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Ảnh: Thạch Thảo.

Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 901 người mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố. Trong đó, 12 địa phương đã trải qua nhiều ngày không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Hiện tại, Việt Nam có hơn 10.000 người được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Họ là cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên thực hiện những nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng.

Sau 6 ngày triển khai tiêm vaccine, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 7 trường hợp có phản ứng phản vệ độ II. Một số người khác có phản ứng sau tiêm thông thường.

Vaccine ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca được phê duyệt tiêm chủng tại 25 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi triển khai những mũi tiêm đầu tiên, một số quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Na Uy và Iceland đã hủy bỏ kế hoạch tiêm chủng vaccine này. Họ nghi ngờ vaccine này gây ra phản ứng phụ đông máu.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vaccine của cơ quan này đang xem xét dấu hiệu an toàn và đánh giá cẩn thận các báo cáo hiện tại về vaccine AstraZeneca.

"Ngay sau khi điều tra đầy đủ, WHO sẽ thông báo tới công chúng những phát hiện và bất kỳ thay đổi nào trong khuyến nghị hiện tại ngay lập tức", ông Tedros nói.