Thêm lãnh đạo Louis Holdings bị khởi tố

Thành viên HĐQT Angimex Vũ Ngọc Long và thành viên HĐQT Louis Capital Ngô Thục Vũ là 2 bị can mới nhất trong vụ thao túng chứng khoán tại Louis Holdings.

Ngày 16/12, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) có thông báo nhận được thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố tám bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán.

Trong số các bị can mới có ông Vũ Ngọc Long, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Angimex. Tuy nhiên, vị này đã có Đơn đề nghị từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vào ngày 9/12.

"HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn trong cuộc họp sớm nhất. Hiện nay mọi hoạt động của công ty vẫn đang diễn ra bình thường", văn bản viết.

Bên cạnh vai trò tại Angimex, ông Vũ Ngọc Long còn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Louis Holdings từ tháng 4/2022, thay thế cho ông Đỗ Thành Nhân.

Cùng ngày, CTCP Louis Capital (TGG) thông báo nhận được thông tin về Quyết định truy tố đối với ông Ngô Thục Vũ về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Louis Capital cho biết ông Vũ là thành viên Hội đồng quản trị nhưng đã nộp đơn xin từ nhiệm từ ngày 28/7. Công ty vẫn chưa nhận được quyết định chính thức từ Bộ Công an.

Hôm qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân và 7 bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán.

So với kết luận lần trước, C03 đề nghị truy tố thêm 3 bị can gồm Vũ Ngọc Long, ông Ngô Thục Vũ và ông Phạm Thanh Tùng (chủ tịch Chứng khoán Trí Việt).

Theo cáo buộc, giai đoạn 2020-2021, nhóm lãnh đạo Louis Holdings mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings. Các đồng phạm tạo ra cung cầu giao dịch cổ phiếu giả nhằm đẩy giá cổ phiếu BII và TGG, thu lời bất chính hơn 154,7 tỷ đồng .