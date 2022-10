Thêm hàng trăm cá voi hoa tiêu chết do mắc cạn ở New Zealand

Khoảng 250 con cá voi hoa tiêu đã chết sau khi mắc cạn tại đảo Chatham, cách đất liền New Zealand 840 km về phía đông.

Những con cá voi hoa tiêu chết trên bãi biển đảo Chatham. Ảnh: Project Jonah.

Hôm 8/10, Bộ Bảo tồn New Zealand cho biết đã nhận được thông tin cá voi hoa tiêu mắc kẹt hàng loạt tại phía Tây Bắc đảo Chatham. Do có cá mập, việc kéo cá voi hoa tiêu trở lại biển là bất khả thi, theo Strait Times.

Tổ chức cứu hộ động vật Project Jonah tiết lộ 215 con cá voi đã chết do mắc cạn. Nhiều con cá voi được phát hiện còn sống bất đắc dĩ phải được an tử do vị trí xa xôi của hòn đảo và mối đe dọa từ cá mập trắng.

“Những vụ mắc cạn hàng loạt này khiến chúng tôi rất đau buồn. Chúng tôi luôn hy vọng những con cá voi còn sống sót để trở lại đại dương, nhưng điều này là không thể”, tổ chức cho biết trong bài đăng trên Facebook.

Bộ Bảo tồn New Zealand cho biết những vụ mắc cạn không phải là hiếm trên quần đảo Chatham. Đây là nơi từng xảy ra sự kiện mắc cạn lớn nhất thế giới từng ghi nhận, với ước tính khoảng 1.000 con cá voi mắc kẹt vào năm 1918, theo Stuff.

Các dân tộc bản địa của New Zealand và đảo Chatham đã có mặt để hỗ trợ nhân viên Bộ Bảo tồn. Thi thể cá voi hoa tiêu sẽ được để lại bãi biển cho phân hủy tự nhiên.

Chỉ hơn hai tuần trước, gần 200 con cá voi hoa tiêu khác cũng chết sau khi mắc kẹt tại đảo Tasmania thuộc Australia.

Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ tại sao những vụ mắc kẹt hàng loạt lại xảy ra. Nhiều người cho rằng các đàn cá đã đi chệch hướng sau khi kiếm ăn quá gần bờ.