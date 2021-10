Thêm hàng chục nghìn người về miền Tây, các tỉnh đổi kế hoạch cách ly

Để giảm tải cho các khu cách ly tập trung, các tỉnh miền Tây có kế hoạch cho hàng chục nghìn người về quê được theo dõi sức khỏe tại nhà.

Khuya 3/10, lực lượng công an và y tế tỉnh Sóc Trăng túc trực trước cổng khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, TP Sóc Trăng, để đưa hàng nghìn công dân vào các điểm tập trung.

Sau khi kiểm tra địa chỉ thường trú của từng người, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ phân luồng để CSGT dẫn đường cho các đoàn về những khu cách ly tại huyện, thị xã.

Theo quan sát của Zing, nhiều chuyến xe của Công an Sóc Trăng đã chở mền, chiếu, gối… vào Hồ Nước Ngọt để những người có sức khỏe yếu, phụ nữ mang thai và trẻ em nằm nghỉ ngơi. Các điểm nấu ăn từ thiện tại TP Sóc Trăng huy động tối đa nhân lực để cung cấp thực phẩm cho những người vừa vượt hàng trăm km từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… về quê.

Trưng dụng 100% trường học

Sau khi vào Hồ Nước Ngọt và chốt cửa ngõ của tỉnh để hỏi thăm người dân, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nói với Zing rằng ngày 2/10, bà con chủ yếu từ TP.HCM về quê. Riêng ngày 3/10, hàng chục nghìn người về Sóc Trăng phần lớn là công nhân làm việc tại tỉnh Bình Dương.

“Hồ Nước Ngọt được xem là khu đệm để chúng tôi đưa bà con về sàng lọc, phân luồng khi xảy ra ùn tắc tại chốt cửa ngõ. Nếu ngoài chốt không ùn tắc, lực lượng chức năng sẽ phân luồng rồi đưa bà con về thẳng các huyện, thị xã mà không cần chạy vào Hồ Nước Ngọt”, ông Mẫn nói.

Người dân về quê được CSGT ở Sóc Trăng dẫn đường vào khu văn hóa Hồ Nước Ngọt để phân luồng về các huyện. Ảnh: Thanh Hoàng.

Đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu nhận định đêm 3/10 đến rạng sáng 4/10 sẽ có thêm rất nhiều người chạy xe máy về địa phương này. 100% lực lượng làm nhiệm vụ phải bám chốt, không ai được chủ quan, lơ là.

Theo ông Lâu, các điểm cách ly của tỉnh đã bố trí trên 30.000 người. Sau khi test nhanh phát hiện vài trường hợp nghi dương tính nCoV, cán bộ y tế đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Tại chốt cửa ngõ của tỉnh Sóc Trăng trên quốc lộ 1, dòng người ồ ạt về quê vẫn nối dài. Lãnh đạo tỉnh quyết định trưng dụng 100% trường học để bố trí nơi ăn, nghỉ cho bà con.

“Sóc Trăng có rất ít người đủ điều kiện cách ly tại nhà. Người nào cách ly tại nhà phải có lực lượng chức năng khảo sát, nếu đủ điều kiện mới thực hiện. Bà con về quê được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cũng nhiều, đủ 2 mũi rất ít”, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng chia sẻ.

Tại An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết 3 ngày qua đã có hơn 25.000 công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía nam đổ xô về quê. Sau khi test nhanh được 50%, ngành y tế phát hiện 50 F0.

“Quá nhiều người về quê nên chúng tôi lấy hết các điểm trường trong tỉnh, có huyện đến 10 trường để làm khu cách ly. Tịnh Biên, Tri Tôn mỗi địa phương 3.000-4.000 người nên không còn chỗ bố trí cho bà con. Có khả năng tỉnh sẽ nhờ quân đội, lấy các cơ sở của lực lượng vũ trang”, ông Bình nêu kế hoạch.

Cho người dân cách ly tại nhà

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, lượng người ồ ạt về quê như hiện nay đã tạo thêm gánh nặng cho ngân sách tỉnh vì phải lo ăn uống cho bà con. Do ngân sách không thể lo nổi, tỉnh đang kêu gọi xã hội hóa.

“Ngoài lực lượng làm nhiệm vụ mấy ngày nay để lo cho hàng chục nghìn người về quê, An Giang còn phải lo cho lực lượng phòng, chống dịch đóng quân dọc theo tuyến biên giới với 2.600 cán bộ, chiến sĩ”, ông Bình nêu ra những khó khăn.

Với số lượng F0 được phát hiện nhiều qua sàng lọc tại chốt kiểm soát Covid-19, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang chưa an tâm cho người dân về quê được cách ly tại nhà. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang đã lên phương án cho người dân về quê được cách ly tại nhà nếu gia đình có đủ điều kiện, đã tiêm vaccine 2 mũi, RT-PCR âm tính. Song, việc đáng ngại là đa phần người dân về quê đều nghèo khó.

“Người nào đủ điều kiện cách ly tại nhà thì lực lượng chức năng khảo sát xem gia đình có ai bị bệnh nền hoặc người cao tuổi hay không. Nếu có thì người bệnh nền được bố trí ở tạm nhà người quen một thời gian để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết.

Tại Kiên Giang, ngày 3/10 có thêm hơn 4.000 người tự ý chạy xe máy từ TP.HCM và các tỉnh phía nam để về quê. Số lượng này trong 3 ngày qua là 8.500 người. Qua xét nghiệm, tỉnh phát hiện 15 F0.

Sau khi xét nghiệm sàng lọc, những người có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV sẽ được cơ quan chức năng ở Kiên Giang cho về nhà cách ly. Ảnh: Phương Vũ.

Để giảm tải và hạn chế được chi phí cho các khu cách ly tập trung, tỉnh Kiên Giang quyết định cách ly tại nhà đối với tất cả những người về quê có kết quả xét nghiệm âm tính. Những trường hợp cách ly tập trung, tỉnh giao lãnh đạo các huyện, thành phố chủ động để quyết định nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

“Chúng tôi đã có những phương án cách ly tại nhà và tỉnh đã hướng dẫn cho địa phương thật kỹ. Quy trình y tế, quản lý, năng lực xét nghiệm các địa phương rất đảm bảo vì trước đó đã từng test nhanh, sàng lọc nCoV trên địa bàn nên có sẵn lực lượng, kinh nghiệm chuyên môn. Hiện, F0 trong tỉnh giảm dần, được kiểm soát vì chỉ còn trong khu cách ly”, ông Nhàn đánh giá.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận Huỳnh Tấn Phi nói rằng trong 549 người về địa phương này, có 2 F0 qua sàng lọc. Theo ông Phi, người dân có ý thức cao nên trước khi về đã test nhanh ở một số nơi.

“Chúng tôi phát hiện F0 là đưa đi điều trị miễn phí. Người nào âm tính cách ly 14 ngày tại nhà. Cán bộ huyện, xã đi tận nhà bà con này để giám sát, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 3, 7 và 14”, ông Phi nói.