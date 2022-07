Thêm hai trường công bố thời gian tổ chức kỳ thi của Bộ Công an

Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ tổ chức kỳ thi của Bộ Công an vào ngày 17/7. Chiều 16/7, thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi.

Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi của Bộ Công an do Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân thông báo cụ thể như sau:

Tên trường Thời gian Địa điểm Học viện An ninh Nhân dân 16-17/7 - Thí sinh thuộc địa bàn phía bắc:

+ Tham gia bài thi CA1 tại nhà 6A, nhà 7A Học viện An ninh Nhân dân (cổng số 1 và Cổng số 2 Học viện, số 125 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội).









+ Tham gia bài thi CA2 tại khu nhà 100A Học viện An ninh Nhân dân (cổng số 6 Học viện, số 100 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội).





- Thí sinh thuộc địa bàn phía nam dự thi tại: ĐH An ninh Nhân dân (Km18, Xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM). Học viện Cảnh sát Nhân dân - Cơ sở 1, Học viện Cảnh sát Nhân dân (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Vào 15h ngày 16/7, thí sinh sẽ có mặt tại địa điểm thi trước 15 phút để ổn định trật tự, làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi và đính chính sai sót (nếu có). Địa điểm làm thủ tục và dự thi của thí sinh đã được ghi rõ trong thẻ dự thi gửi về từng thí sinh.

Lịch tổ chức kỳ thi của Học viện An ninh Nhân dân năm 2022.

Lịch tổ chức kỳ thi của Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2022.

Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân yêu cầu thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được tham dự buổi thi.

Trong buổi thi, thí sinh phải mang theo thẻ dự thi (đã được hội đồng thi gửi về cho thí sinh), căn cước công dân (hoặc giấy chứng minh nhân dân). Trường hợp không thể xuất trình các giấy tờ trên, thí sinh phải báo cáo và làm cam đoan trước khi bắt đầu buổi thi.

Trang phục của thí sinh dự thi cần lịch sự, gọn gàng, không mặc các loại áo khoác khi vào phòng thi. Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, cán bộ Công an mặc thường phục để làm thủ tục và tham gia thi.

Bên cạnh đó, Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân dự kiến sắp xếp, bố trí phòng ở nội trú để tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho thí sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi.