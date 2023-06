Thêm hai cầu thủ rời Chelsea đến Saudi Arabia

Sau N'Golo Kante, tới lượt Hakim Ziyech và Edouard Mendy lần lượt rời bỏ bóng đá châu Âu để gia nhập giải Saudi Pro League.

Mendy (trái) và Ziyech sẽ sớm đối đầu nhau ở giải VĐQG Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, Chelsea lần lượt đạt thỏa thuận chuyển nhượng với Al Nassr và Al Ahli cho trường hợp của Hakim Ziyech và Edouard Mendy. Cả hai cầu thủ này cùng lúc ký vào bản hợp đồng 3 năm, kéo dài tới tháng 6/2026. Ziyech và Mendy còn hợp đồng với "The Blues" nên các CLB Saudi Arabia phải trả phí chuyển nhượng.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất. Nhà báo người Italy thông tin thêm: "Hợp đồng đang được kiểm tra lần cuối, sau đó ký kết nếu không có vấn đề gì".

Mùa giải 2022/23, Ziyech và Mendy không có nhiều cơ hội ra sân nên muốn ra đi. Ngược lại, Chelsea lên kế hoạch thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mauricio Pochettino để cân bằng tài chính.

Sắp tới, Al Hilal tự tin thuyết phục Kalidou Koulibaly chuyển sang thi đấu tại Saudi Pro League. Koulibaly đầu quân cho Chelsea vào hè 2022 với giá 38 triệu euro. Ở mùa đầu tiên, cựu sao Napoli có màn thể hiện thất vọng. Koulibaly chỉ có 20 lần đá chính tại Premier League và cùng Chelsea kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí ngoài nhóm dự cúp châu Âu.

Tương tự, Guardian cho hay Pierre-Emerick Aubameyang cũng đang đàm phán để gia nhập giải đấu số một Saudi Arabia. Trước đó, Al Hilal liên hệ với Romelu Lukaku nhưng thương vụ đổ bể do "Big Rom" yêu cầu khoản thù lao lên đến 90 triệu euro mỗi năm.

N'Golo Kante là cầu thủ đầu tiên chia tay Chelsea để tới Trung Đông chơi bóng trong hè năm nay. Al Ittihad chiêu mộ thành công nhà vô địch World Cup 2018 theo dạng chuyển nhượng tự do.

Theo The Athletic, cựu sao Chelsea hưởng lương 25 triệu euro mỗi mùa trong bản hợp đồng kéo dài 4 năm. Anh cũng sẽ nhận thêm tiền từ bản quyền hình ảnh và các hoạt động thương mại khác.

Al Ittihad tung video công bố Kante Rạng sáng 21/6 (giờ Hà Nội), đội đương kim vô địch giải Saudi Arabia công bố tân binh người Pháp, tiền vệ vừa rời Chelsea dưới dạng chuyển nhượng tự do.