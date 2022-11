Thêm động cơ hybrid, bỏ số sàn có giúp Toyota Innova 2023 thành công

Toyota Innova 2023 có thêm tùy chọn động cơ hybrid, trong khi động cơ diesel và hộp số sàn đã bị loại bỏ.

Sau nhiều thông tin được hé lộ, Toyota Innova 2023 đã được cho ra mắt tại Jakarta, Indonesia. Ở thế hệ mới, mẫu MPV được nâng cấp toàn diện. Đáng chú ý nhất là việc mẫu xe này có thêm tùy chọn động cơ hybrid, loại bỏ tùy chọn động cơ diesel lẫn hộp số sàn.

Tại Việt Nam, Toyota Innova từng là lựa chọn hàng đầu trong nhóm xe MPV 7 chỗ phục vụ gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ, nhưng mẫu xe này giờ không còn là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc. Sự lên ngôi của nhóm MPV giá rẻ đã khiến "ông vua" một thời dần rơi vào quên lãng. Lần gần nhất mẫu xe này lọt top 10 xe bán chạy nhất tháng cũng đã cách đây 3 năm.

Toyota Innova 2023 được kỳ vọng sẽ lấy lại hào quang năm xưa, trong đó động cơ hybrid là "vũ khí" mới của mẫu xe này. Với những nâng cấp toàn diện, liệu Toyota Innova 2023 có đủ sức cạnh tranh về mặt doanh số với nhóm MPV giá rẻ, trước khi nghĩ đến việc tìm lại "ngôi vua" của mình khi được ra mắt tại Việt Nam?

Thiết kế ngoại thất tạo điểm nhấn

Khác với những phác thảo trước ngày ra mắt, Toyota Innova 2023 không mang kiểu dáng thuần MPV. Thay vào đó, xe có thiết kế ngoại hình mang hơi hướm SUV nhiều hơn với các đường nét góc cạnh, vòm bánh xe mở rộng. Toyota Innova 2023 trong giống như một mẫu xe gầm cao mới, kết hợp những đường nét của Highlander và Land Cruiser hơn là một mẫu MPV.

Ngoại hình Toyota Innova 2023 trông hiện đại và cứng cáp hơn. Ảnh: Kumparan.

Đây được xem là sự thay đổi cần thiết, khi phần lớn mẫu MPV bình dân hiện tại đều mang nét thiết kế hầm hố, nhiều góc cạnh và hơi hướm SUV, tiêu biểu như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Toyota Veloz... Hay thậm chí như Kia Carnival, Kia Carens cũng được hãng đặt cho một cái tên lạ lẫm "xe đô thị gầm cao đa dụng", dù thực tế đây vẫn là một chiếc MPV.

SUV/CUV đang trở thành xu thế trên toàn cầu, các hãng xe cũng bắt đầu áp dụng những nét thiết kế từ những dòng xe này lên các mẫu MPV. Và điều đó đã phát huy tác dụng, chí ít là tại thị trường Việt Nam, khi yếu tố thẩm mỹ là mấu chốt để chinh phục người dùng.

Việc Toyota Innova 2023 mang thiết kế hầm hố kiểu SUV có thể xem là thế mạnh mới, giúp mẫu xe này tăng tính cạnh tranh nếu xét trên phương diện thẩm mỹ. Bên cạnh những thay đổi ở ngoại hình, Toyota Innova mới cũng có những nâng cấp quan trọng trong cabin.

Nội thất Toyota Innova 2023 đã được làm lại trông hiện đại hơn trước. Bảng điều khiển trung tâm được làm lại cao hơn, phía trên là màn hình giải trí 7 inch đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, xe còn được trang bị phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.

Về tiện nghi, điểm nhấn đáng chú ý trên Innova mới là cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, sạc không dây...Các phiên bản cao cấp có hàng ghế thứ 2 dạng thương gia, với 2 chỗ ngồi và có màn hình giải trí riêng. Cửa điều hòa vẫn được lắp trên trần.

Có thể nói những thay đổi trên của Toyota Innova 2023 như vạch ra một lằn ranh rạch ròi, tách biệt với nhóm MPV giá rẻ, nơi mà "đàn em" Toyota Veloz đang có phong độ bán hàng khá tốt.

Động cơ hybrid là 'vũ khí' mới

Ngoài những thay đổi về mặt thiết kế, Innova 2023 còn được bổ sung thêm phiên bản hybrid. Đây là sự kết hợp của động cơ Dynamic Force Engine 2.0L, công suất 152 mã lực và mô-men xoắn 187 Nm với một động cơ điện có công suất 111 mã lực. Tổng công suất của xe đạt 183 mã lực, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,3-5 lít/100 km.

Còn phiên bản tiêu chuẩn vẫn được trang bị động cơ Dynamic Force Engine 2.0L nhưng sản sinh công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Cả hai phiên bản này đều được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT. Đáng chú ý, động cơ diesel và cả hộp số sàn cũng đã được loại bỏ trên Toyota Innova 2023.

Toyota Innova có những nâng cấp quan trọng cả trong nội thất lẫn động cơ. Ảnh: Kumparan.

Vẫn chưa biết Toyota Innova sẽ có tùy chọn động cơ nào khi bán tại Việt Nam trong tương lai. Nếu giống với thị trường Indonesia, việc loại bỏ hộp số sàn sẽ là một trở ngại không nhỏ trong việc tiếp cận nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ, đây cũng nhóm khách hàng chủ lực về mặt doanh số của Innova trong những năm trước đây.

Mặt khác, việc có tùy chọn động cơ hybrid chính là lợi thế cạnh tranh mới của Toyota Innova, đây cũng là sẽ là mẫu xe thứ 4 của Toyota có tùy chọn hybrid nếu bán ra tại Việt Nam, bên cạnh Corolla Cross, Altis và Camry. Ở nhóm MPV bình dân, Suzuki Ertiga hiện là cái tên duy nhất được trang bị động cơ hybrid.

Ngoài ra, mẫu MPV này cũng được trang bị hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS), tương tự những mẫu xe mới của Toyota tại Việt Nam. Tuy nhiên, hệ thống TSS được trang bị trên Innova thuộc hàng cao cấp nhất, tương đương các mẫu Toyota Camry HV hay Corolla Altis HEV, vượt trội so với "đàn em" Toyota Veloz.

Cụ thể là các tính năng như tránh va chạm trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình chủ động, đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Tại Indonesia, Toyota Innova có 5 phiên bản gồm G AT, G AT Hybrid, V AT, V AT Hybrid và Q AT Hybrid, giá bán 419-614 triệu Rupiah, tương đương 662,8-971 triệu đồng. Tất nhiên giá bán sẽ cao hơn con số này khi xe được bán ra tại Việt Nam, thậm chí sẽ cao hơn mức giá 755-995 triệu đồng của Toyota Innova thế hệ hiện hành.

Như đã nói, Toyota Innova 2023 có những nâng cấp nhầm tách biệt với nhóm MPV giá rẻ. Toyota Innova 2023 có thể sẽ không phải là chiếc MPV bán chạy nhất, nhưng hoàn toàn đủ khả năng chen chân vào top 10 xe bán ăn khách nhất thị trường.

Toyota Innova sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng Kia Carens thay vì nhóm MPV giá rẻ. Ảnh: Carscoops.

Nếu muốn cạnh tranh doanh số với nhóm MPV bình dân, sự vượt trội về tính năng, trang bị là thứ Innova cần có, ít nhất là tạo cảm giác xứng đáng với mức chênh lệch 200-300 triệu đồng.

Nếu được trang bị đầy đủ những tính năng mới, giá bán tăng không quá cao, Toyota Innova hoàn toàn đủ sức trở lại cuộc đua doanh số, gây sức ép với nhóm MPV bình dân - vốn đang "sống khỏe" nhờ lợi thế giá bán.

Nhìn vào thành công của Kia Carnival, mẫu xe thường xuyên lọt top 10 xe bán chạy dù giá bán cao (1,239- 2,499 tỷ đồng ), Toyota Innova mới vẫn có khả năng làm điều tương tự. Thậm chí mẫu MPV từ Nhật Bản có thể bỏ qua cuộc đua ở phân khúc 7 chỗ bình dân để hướng mục tiêu mới, cạnh tranh ở nhóm MPV cao cấp hơn, nơi mà Kia Carens cũng vừa góp mặt với giá bán 619-859 triệu đồng.