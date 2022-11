Thêm đảng viên Cộng hòa chỉ trích bữa ăn tối của ông Trump

Một số thành viên đảng Cộng hòa hôm 27/11 chỉ trích ông Trump sau khi cựu tổng thống gặp gỡ và ăn tối với người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng Nick Fuentes ở Mar-a-Lago.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson của đảng Cộng hòa cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump “trao quyền” cho chủ nghĩa cực đoan, Reuters đưa tin.

“Tôi nghĩ việc một nhà lãnh đạo là tấm gương cho đất nước và đảng gặp gỡ người công khai phân biệt chủng tộc hoặc bài Do Thái không phải là ý tưởng hay”, Thống đốc Hutchinson nói.

Trong khi đó, nhà lập pháp từ Kentucky James Comer nói ông Trump “cần có óc phán đoán tốt hơn về người mà ông ấy ăn tối cùng”. “Tôi sẽ không gặp người đó”, ông Comer nói.

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã chỉ trích cuộc gặp của ông Trump là "hành động thiếu suy xét".

Bộ Tư pháp Mỹ mô tả ông Fuentes là người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Theo Liên đoàn Chống phát ngôn thù ghét (ADL), ông Fuentes là người theo chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc. Ông từng có phát biểu phủ nhận sự kiện diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến II, đồng thời so sánh những người Do Thái bị sát hại trong trại tập trung giống bánh quy trong lò, theo CBS.

Cựu tổng thống cho biết mình gặp ông Fuentes khi ăn tối với rapper Ye - trước đây có tên gọi là Kanye West - vào tuần trước. Rapper này cũng từng bị chỉ trích vì những phát ngôn mang tính thù ghét nhằm vào cộng đồng người Do Thái.

Trên mạng xã hội Social Truth, ông Trump nói mình và rapper Ye “hợp nhau", và cựu tổng thống "đánh giá cao tất cả điều tốt đẹp mà ông ấy nói về tôi” trên truyền hình.

"Ngoài ra, tôi không quen Nick Fuentes", ông Trump viết.