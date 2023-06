Thêm bằng chứng Leonardo DiCaprio tái hợp Gigi Hadid

Ngày 7/6, (giờ địa phương), phóng viên của Page Six phát hiện Leonardo DiCaprio ăn mặc giản dị như thường lệ, tiến đến nhà hàng sang trọng ở London (Anh) để dùng bữa. Trùng hợp thay, Gigi Hadid cũng xuất hiện tại đây.

Leo được cho là thưởng thức tiệc tối cùng cha đẻ, ông George và mẹ kế, bà Peggy. Không có bằng chứng cho thấy người mẫu 28 tuổi ngồi cạnh Leo, nhưng việc họ liên tiếp xuất hiện tại một địa điểm khiến người hâm mộ càng có thêm cơ sở nghi ngờ cặp sao tái hợp.

Nguồn tin cho hay, vài giờ sau đó, tài tử Titanic và chân dài người Mỹ rời khỏi nhà hàng, họ bước ra cách nhau vài phút.

Page Six cho biết hai ngôi sao nổi tiếng đều đang ở tại Chiltern Firehouse, một khách sạn 5 sao ở trung tâm London. Khi được liên hệ phỏng vấn, họ không phản hồi về bằng chứng tái hợp gần đây.

Đây là một trong số nhiều lần DiCaprio và Hadid có mặt cùng một nơi. Paparazzi từng nhìn thấy Leo và tình cũ rời nhà hàng Cipriani Downtown ở Manhattan (Mỹ) vào ngày 5/5. Cả hai được hộ tống bởi dàn vệ sĩ hùng hậu.

Trước đó, hồi tháng 3, DiCaprio và Hadid ở bên cạnh nhau trong bữa tiệc do Darren Dzienciol và Richie Akiva tổ chức, trước lễ trao giải Oscar lần thứ 95. Nhân chứng kể với People: "Leo và Gigi ở chung trong không gian yên tĩnh. Họ bên nhau gần như suốt đêm và không rời khỏi đó".

Sau chia tay, cả hai thường xuyên chạm mặt. Trong tiệc sinh nhật của Tổng biên tập Vogue Edward Enninful vào ngày 24/2, họ đã tới dự. Mặc dù nhìn thấy nhau, Leo và Hadid không có bất kỳ tương tác nào.

Leo và người mẫu hàng đầu thế giới vướng tin yêu nhau từ tháng 9/2022. Tuy nhiên, mối tình này được cho là không kéo dài lâu bởi cả hai không hợp nhau ở nhiều khía cạnh. Cảm xúc của cặp sao nhạt dần một cách tự nhiên.

