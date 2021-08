Thêm 9.667 ca Covid-19 trong ngày 12/8

Các tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc mới trong ngày cao là TP.HCM (3.841), Bình Dương (3.028) và Đồng Nai (1.071).

Tính từ 6h đến 18h30 ngày 12/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.025 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 5.014 ca trong nước.

Như vậy, trong ngày 12/8, nước ta có tổng cộng 9.667 ca nhiễm mới gồm 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca trong nước (2.226 ca cộng đồng). So với ngày 11/8, số lượng ca mới trong ngày tăng 901 người.

TP.HCM tăng 425 ca so với 11/8. Con số này ở Bình Dương là 1.131 ca. Một số tỉnh ở miền Tây như Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp có số lượng ca mắc mới giảm. Ngoài ra, các ổ dịch tại Hà Nội tăng 38 trường hợp so với con số ghi nhận trong ngày hôm qua.

Thống kê số lượng ca mắc mới trong ngày của từng tỉnh, thành phố là TP.HCM (3.841), Bình Dương (3.028), Đồng Nai (1.071), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (172), Đồng Tháp (132), Cần Thơ (128), Trà Vinh (91), Tây Ninh (79), Hà Nội (78), Đà Nẵng (78), Phú Yên (46), Bến Tre (34), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (30), Ninh Thuận (24), Kiên Giang (23), Lâm Đồng (22), Thừa Thiên - Huế (20), Sóc Trăng (20), Bình Định (20), Quảng Ngãi (16), An Giang (16), Nghệ An (14), Hậu Giang (14), Gia Lai (9), Hà Tĩnh (8), Thanh Hóa (6), Thái Bình (6), Đắk Nông (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Bạc Liêu (3), Quảng Nam (2), Nam Định (2), Ninh Bình (1), Lào Cai (1), Kon Tum (1), Hưng Yên (1), Hải Dương (1), Cà Mau (1).

Tính đến chiều ngày 12/8, Việt Nam có 246.568 ca nhiễm trong đó có 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 242.603 ca, 86.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bốn tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu.

Các tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.





Chia sẻ tại buổi tập huấn phòng, chống Covid-19 của Bộ Y tế mới đây, GS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch hội Hồi sức cấp cứu và chống độc, Tổ trưởng Tổ điều trị bệnh nhân Covid-19, cho biết trong đợt bùng phát dịch này, với biến chủng mới, tỷ lệ bệnh nhân không triệu chứng là 50-60% (trong các đợt dịch trước, tỷ lệ này là 80%); 30% người có biểu hiện nhẹ giống cảm cúm thông thường; 10-15% cần hỗ trợ oxy và thuốc; 5-10% cần máy thở, lọc máu, ECMO.

Chuyên gia này đánh giá trong đợt dịch đang diễn ra, tỷ lệ tử vong của Việt Nam liên tục tăng do quá tải tại các cơ sở điều trị, đặc biệt khu vực phía Nam. Để giảm tỷ lệ này, ông cho rằng chúng ta cần hạn chế số lượng người nhiễm mới thông qua giãn cách và bệnh nhân nhẹ chuyển nặng.

Theo GS Bình, trong điều trị Covid-19, vấn đề quan trọng nhất là nhân lực. Nếu có máy móc nhưng nhân viên y tế không có chuyên môn không thể xử lý tốt. Đồng thời, việc điều trị cần có sự phối hợp của nhiều bác sĩ ở tất cả chuyên khoa, bệnh viện.

Người đã tiêm vaccine có thể lây virus ra cộng đồng không? Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, người dân vẫn cần kết hợp tiêm vaccine phòng Covid-19 với nguyên tắc 5K để đảm bảo nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch.