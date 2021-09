Thêm 9.472 người mắc Covid-19, giảm hơn 2.000 F0 so với ngày 22/9

Theo thông tin từ Bộ Y tế, hơn 50% số ca mắc mới trong ngày 23/9 được phát hiện tại cộng đồng.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 9.472, ghi nhận tại 33 tỉnh, thành phố. Trong đó, 5.344 trường hợp phát hiện tại cộng đồng.

Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (5.052), Bình Dương (2.764), Đồng Nai (760).

Số bệnh nhân tử vong là 236, trong đó, TP.HCM có 175 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 463.597 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm..





Số lượng F0 ở Bình Dương giảm mạnh

Tính từ 17h ngày 22/9 đến 17h ngày 23/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.472 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 9.465 ca trong nước (giảm 2.060 ca so với ngày trước đó) tại 33 tỉnh, thành phố (có 5.344 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (giảm 1.415 ca), TP.HCM (383), Đồng Nai (170).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (38), Kiên Giang (26), Đắk Lắk (25).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 10.319 ca/ngày.

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 23/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Kiên Giang An Giang Tây Ninh Tiền Giang Cần Thơ Đắk Nông Số ca mắc trong ngày Người 5052 2764 760 190 163 109 86 67 53 33

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 728.435 ca nhiễm, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, nước ta đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.402 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 723.962 ca, trong đó có 488.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (358.707), Bình Dương (190.257), Đồng Nai (43.122), Long An (31.231), Tiền Giang (13.531).

Thêm 236 người tử vong

Theo cập nhật của Tiểu ban Điều trị, cả nước có thêm 6.226 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 493.488.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.696 ca, trong đó, số bệnh nhân thở oxy mask (2.964), thở oxy dòng cao (798), thở máy không xâm lấn (178), thở máy xâm lấn (725), ECMO (31).

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 236 ca tử vong. Họ được ghi nhận tại TP.HCM (175), Bình Dương (37), Long An (7), Đồng Nai (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Bình Thuận (2), Tây Ninh (2), Tiền Giang (1), Hà Nội (2), Bình Định (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 227 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.017 người, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong ngày 22/9, 463.597 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 36.152.556 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 29.094.447 liều, tiêm mũi 2 là 7.058.109 liều.





Trong công điện gửi tới Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nam, Kiên Giang, Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong những ngày qua một số địa phương nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội đã có hiện tượng chủ quan, một số nơi xuất hiện các ổ dịch mới.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công an có các biện pháp chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra không để tụ tập đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhiệm vụ chỉ đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Đà Nẵng, Kiên Giang có ngay các biện pháp khoanh vùng, xét nghiệm thần tốc để bóc tách F0 đồng thời quản lý F1 hiệu quả đối với các ổ dịch mới trong cộng đồng, kiên quyết không để lây lan rộng.

Về tình trạng người dân đi chơi, tập trung đông đúc vào đêm Trung thu, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết điều này sẽ là nguy cơ rất lớn về dịch bệnh Covid-19 nếu như trong số đó có người đang là F0 chưa được phát hiện.

Ông Tuấn khuyến cáo những người từng đi chơi trong đêm Trung thu tại những nơi đông người cần tự theo dõi sức khỏe, hạn chế đi lại, tiếp xúc. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh như ho, sốt, đau họng, giảm vị giác, khứu giác, người dân cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Vì sao người đã tiêm vaccine Covid-19 vẫn cần thực hiện 5K? Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, người dân không cần thiết phải thực hiện xét nghiệm kháng thể sau khi tiêm vaccine Covid-19 mà nên tiếp tục tuân thủ biện pháp 5K.