Thêm 9.373 ca Covid-19, giảm hơn 2.000 F0 so với ngày 17/9

TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai tiếp tục đứng đầu về số lượng ca nhiễm mới.

Tổng số ca mắc mới trong nước sau 24 giờ là 9.360, ghi nhận tại 33 tỉnh, thành phố. Trong đó, 4.827 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. 14.903 người khỏi bệnh.

Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (4.237), Bình Dương (2.877), Đồng Nai (939), Long An (236), Tiền Giang (197). Hà Nội có 19 ca.

Số bệnh nhân tử vong là 220, trong đó, TP.HCM có 165 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, 452.817 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Tình hình dịch

10 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 cao nhất cả nước trong ngày 18/9 Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai Long An Tiền Giang Kiên Giang An Giang Đắk Lắk Đắk Nông Tây Ninh Số ca mắc trong ngày Người 4237 2877 939 236 197 168 143 91 70 66

Tính từ 18h ngày 17/9 đến 18h ngày 18/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.373 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 9.360 ca ghi nhận trong nước. Trong số này, 4.827 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 2.146 ca. Trong đó, TP.HCM giảm 1.735 ca, Bình Dương giảm 1.136 ca, Đồng Nai tăng 594 ca, Long An giảm 37 ca, Tiền Giang tăng 79 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.723 ca/ngày.





Như vậy, theo thống kê kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 677.023 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.881 ca nhiễm).

Từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 672.592 ca, trong đó có 445.594 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

15/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.

Năm tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang.

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (326.795), Bình Dương (173.086), Đồng Nai (38.081), Long An (29.843), Tiền Giang (12.760).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày, Việt Nam có thêm 14.903 người khỏi Covid-19, nâng tổng số ca xuất viện đến nay là 448.368.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.447 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ (3.494), thở oxy dòng cao HFNC (916), thở máy không xâm lấn (232), thở máy xâm lấn (771), ECMO (34).

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 220 ca tử vong tại TP.HCM (165), Bình Dương (39), Kiên Giang (7), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (2), Bình Thuận (1), Thanh Hóa (1), Quảng Ngãi (1), Hà Nội (1).

Trong vòng 7 ngày qua, trung bình số tử vong ghi nhận là 250 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.857 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 17/9, 452.817 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là 33.555.359 liều, trong đó, tiêm 1 mũi là 27.208.264 liều, tiêm mũi 2 là 6.347.095 liều.

Sáng 18/9, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine Covid-19 Abdala của Cuba. Đây là vaccine Covid-19 được sản xuất tại Công ty AICA Laboraries, Base Business Unit (BBU) AICA - Cuba và xuất bán thành phẩm, đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB) - Cuba.

Mỗi liều vaccine có 50 mcg vaccine protein tái tổ hợp chứa vùng liên kết với thụ thể (RBG) của virus SARS-CoV-2, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp. Vaccine được đóng gói hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml.

Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế có trách nhiệm kiểm định và cấp Giấy chứng nhận xuất xưởng lô vaccine Abdala trước khi đưa ra sử dụng.

Như vậy, Việt Nam có 8 loại vaccine đã được cấp phép sử dụng gồm: AstraZeneca, Sputnik-V, Covid-19 vaccine Janssen (Johnson & Johnson), Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna), Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Vero Cell, Hayat - Vax và Abdala.





