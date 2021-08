Thêm 8.813 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19

Theo bản tin cập nhật tình hình dịch của Bộ Y tế, đây là số lượng bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19 trong ngày 29/8.

Bộ Y tế quy định sau khi được công bố khỏi bệnh, những người này sẽ tiếp tục cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe và báo ngay với cơ quan y tế khi có biểu hiện bất thường. Đến nay, tổng số người khỏi bệnh và xuất viện tại Việt Nam là 219.802.

Tính đến 19h ngày 29/8, Việt Nam có tổng cộng 435.265 ca nhiễm, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 164/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.426 ca nhiễm).

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 431.072 người. Trong đó, 217.028 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Số người khỏi Covid-19 trong ngày tại Việt Nam Từ ngày 1/8 Nhãn 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 Số F0 khỏi trong ngày

4423 3808 3866 3501 3708 4292 4305 4860 4423 4428 4806 3991 3593 4247 5519 4473 4331 3751 4423 12756 7272 7580 6945 7663 7646 18567 10126 12375 8813

Ngoài ra, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.309 ca. Trong đó, số người thở oxy qua mặt nạ: 4.069, thở oxy dòng cao HFNC: 1.221, thở máy không xâm lấn: 118, thở máy xâm lấn: 877, ECMO: 24.

Ngày 29/8, Bộ Y tế công bố 344 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Họ được ghi nhận tử vong trong ngày 28-29/8 tại TP.HCM (256), Bình Dương (31), Tiền Giang (18), Long An (13), Đồng Nai (5), Kiên Giang (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (3), Đồng Tháp (3), Tây Ninh (3), Khánh Hòa (1), Ninh Thuận (1), Thừa Thiên - Huế (1), Vĩnh Phúc (1).

Hiện Việt Nam có 10.749 người tử vong do Covid-19, chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc. Con số này cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).





Hiện TP.HCM vẫn là nơi có số ca mắc cao nhất cả nước. Tình hình dịch Covid-19 tại thành phố vẫn rất phức tạp với số lượng ca mắc mới mỗi ngày tăng cao.

Mới đây, Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện nay, số lượng F0 nhập viện vẫn còn cao hơn số lượng người xuất viện. Bên cạnh việc đảm bảo thí điểm chăm sóc và điều trị F0 tại nhà, Sở Y tế đề nghị các đơn vị điều trị cấp thành phố và tuyến quận, huyện tăng cường chuyển bệnh 2 chiều.

Cụ thể, các đơn vị tăng cường tiếp nhận F0 có bệnh lý nền, cần thở oxy, đồng thời rà soát người bệnh không triệu chứng, ổn định sức khỏe để chuyển về theo dõi tuyến dưới.

Sở Y tế TP.HCM đang tiếp tục phân bố thuốc Redesivir đến các bệnh viện dễ sử dụng cho người bệnh Covid-19 có triệu chứng mức độ trung bình và nặng theo hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế. Cơ quan này đề nghị các bệnh viện tăng cường sử dụng thuốc Rendesivir theo hướng dẫn điều trị, nhằm giảm tỷ lệ người bệnh chuyển nặng.





Dấu hiệu nhận biết F0 sắp khỏi Covid-19 Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, mất vị giác, khứu giác thường là những triệu chứng cuối cùng của diễn biến bệnh.