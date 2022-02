Thêm 86.966 ca mắc Covid-19

Số ca mắc Covid-19 ghi nhận hôm nay tăng 8.996 trường hợp so với ngày 26/2. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với hơn 11.000 F0.

Tổng số ca mắc mới ngày 27/2 là 86.990. Trong đó, 24 người nhập cảnh và 86.966 ca tại 61 tỉnh, thành phố.

Số ca F0 được phát hiện tại cộng đồng: 58.680.

Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 14.838 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 35.866.

Số người qua đời do Covid-19 trong ngày là 94, trong đó Hà Nội nhiều nhất với 17 ca.

125.533 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong ngày 25/2.





17 địa phương có trên 2.000 F0

Tính từ 16h ngày 26/2 đến 16h ngày 27/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 86.990 F0 mới. Trong đó, 24 ca nhập cảnh và 86.966 trường hợp ghi nhận trong nước (tăng 8.996 F0 so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 58.680 người trong cộng đồng).

Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 14.838 F0 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca mắc mới tại Việt Nam ở ngưỡng hơn 70.000. Số ca nhiễm tăng cao ở hầu hết tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội tiếp tục lập "đỉnh" mới với 11.517 ca bệnh trong ngày. Đây là số lượng ca bệnh nhiều nhất từ trước đến nay ghi nhận tại địa phương này.

Sau Hà Nội, Quảng Ninh cũng lần đầu vượt mốc 5.997 F0 phát hiện sau 24 giờ, tăng 3.438 so với ngày trước đó.

Ngoài ra, số lượng ca bệnh cũng tăng nhanh tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, tăng thêm lần lượt 3.438 và 996 F0 so với ngày 26/2.

10 tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc Covid-19 trung bình cao nhất trong 7 ngày Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Hà Nội Vĩnh Phúc Thái Nguyên Quảng Ninh Hải Dương Phú Thọ Nam Định Nghệ An Hưng Yên Lạng Sơn Số F0 trung bình 7 ngày qua Người 8679 5366 4338 2717 2484 2434 2350 2194 2044 1753

Các địa phương khác ghi nhận trên 2.000 F0 là: Lạng Sơn (4.960), Hưng Yên (3.225), Bắc Ninh (3.037), Nghệ An (2.941), Nam Định (2.764), Vĩnh Phúc (2.758), Phú Thọ (2.565), Sơn La (2.509), Tuyên Quang (2.350), Hòa Bình (2.298), Lào Cai (2.272), Hải Dương (2.226), Hải Phòng (2.114), Ninh Bình (2.031), Đắk Lắk (2.012).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 67.986 ca/ngày.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Nghệ An (-1.044), Lai Châu (-475), Tuyên Quang (-387).

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.321.005 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 33.619 ca nhiễm).

Gần 36.000 người khỏi bệnh

- Tình hình điều trị

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 27/2, cả nước có 35.866 người được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số người được điều trị khỏi đến nay là 2.411.912.

Cả nước vẫn còn 3.190 bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị, trong đó có 2.526 người thở oxy mask, 285 người thở oxy dòng cao (HFNC), 109 người thở máy không xâm lấn, 259 trường hợp thở máy xâm lấn và 11 bệnh nhân được can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 26/2 đến 17h30 ngày 27/2, Việt Nam ghi nhận 94 ca tử vong. Trong đó, Hà Nội nhiều nhất với 17 trường hợp. TP.HCM ghi nhận 2 trường hợp, trong đó một ca từ tỉnh Sóc Trăng chuyển đến.

Các tỉnh, thành phố khác: Nam Định (7), Bắc Giang (5), Bình Định (5), Thanh Hóa (5), Ninh Bình (4), Quảng Bình (4), Bạc Liêu (3), Bình Thuận (3), Đà Nẵng (3), Kiên Giang (3 ca trong 2 ngày), Lào Cai (3), Phú Thọ (3), Quảng Ninh (3), Thái Nguyên (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bắc Ninh (2), Gia Lai (2), Lâm Đồng (2 ca trong 2 ngày), Quảng Ngãi (2), Bình Dương (1), Cà Mau (1), Đắk Nông (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Hải Dương (1), Hòa Bình (1), Quảng Trị (1), Tây Ninh (1), Trà Vinh (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 92 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.144 ca, chiếm tỷ lệ 1,2% so với tổng số ca nhiễm.

Về tình hình tiêm chủng:

Trong ngày 26/2, 125.533 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 193.408.292 liều, trong đó:

- Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 176.651.604 liều: Mũi 1 là 70.856.765 liều; Mũi 2 là 67.205.932 liều; Mũi 3 là 1.442.190 liều; Mũi bổ sung là 13.699.350 liều; Mũi nhắc lại là 23.447.367 liều.

- Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.756.688 liều: Mũi 1 là 8.621.505 liều; Mũi 2 là 8.135.183 liều.





Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội sáng 27/2, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhận định diễn biến dịch của thành phố đang phức tạp với số ca mắc có ngày lên đến hơn 10.000 ca, trong đó 95% số ca nhiễm điều trị tại nhà. Đến nay, 74 xã, phường thị trấn đã chuyển mức độ dịch sang cấp 3 (vùng cam).

Ông Chu Ngọc Anh cho biết thành phố đang khẩn trương giải trình tự gene để đánh giá mức độ của chủng Omicron. Việc này còn phải chờ kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhưng thực tế, biến chủng mới này có thể đang xuất hiện trong cộng đồng song hành với chủng Delta.

Lãnh đạo Hà Nội cho biết một số chuyên gia nhận định số ca mắc ở Hà Nội tiếp tục tăng cao và khả năng đạt đỉnh trong nửa tháng nữa, tùy vào các biện pháp phòng, chống dịch.