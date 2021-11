Thêm 8.145 người mắc Covid-19, Việt Nam vượt mốc một triệu ca

Số ca mắc mới tại TP.HCM giảm, trong khi đó, Hà Nội tăng gần gấp đôi F0 mới so với một ngày trước đó.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 8.145, ghi nhận tại 56 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 7.821 ca/ngày.

Các tỉnh thành có số ca mắc cao: TP.HCM (1.185), Đồng Nai (930), Tây Ninh (656), Bình Dương (615), An Giang (595). Hà Nội ghi nhận 154 F0.

Số bệnh nhân qua đời là 84 trường hợp. TP.HCM có 38 người.

Số bệnh nhân nặng đang được điều trị: 3.567. Trong đó, 13 người được can thiệp ECMO.

Trong 24 giờ qua, 1.510.844 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





F0 tăng liên tiếp trong nhiều ngày

5 tỉnh, thành phố có số ca mắc mới trong ngày cao nhất Nguồn: Bộ Y tế. Nhãn TP.HCM Đồng Nai Tây Ninh Bình Dương An Giang 10/11 F0 1414 848 435 627 450 11/11

1185 930 656 615 595

Tính từ 16h ngày 10/11 đến 16h ngày 11/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới. Trong đó, 17 ca nhập cảnh và 8.145 ca ghi nhận trong nước (tăng 227 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (3.951 ca ngoài cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (-229), Cần Thơ (-84), Bình Thuận (-50).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (+221), An Giang (+145), Đồng Nai (+82).

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.000.897 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 10.159 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 995.903 ca, gồm 843.131 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (443.815), Bình Dương (241.589), Đồng Nai (75.843), Long An (36.252), Tiền Giang (19.516).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Về điều trị: Trong ngày 11/11, 1.894 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được chữa khỏi lên 845.948 người. Ngành y tế đang điều trị cho 3.567 F0 thể nặng, với 13 bệnh nhân được can thiệp ECMO.

Cùng ngày, cả nước ghi nhận 84 ca tử vong tại TP.HCM (38), Bình Dương (6), Đồng Nai (6), Long An (6), An Giang (5), Tiền Giang (3), Tây Ninh (3), Kiên Giang (3), Bạc Liêu (3), Bình Thuận (2), Cần Thơ (2), Nghệ An (1), Bình Định (1), Đắk Lắk (1), Đồng Tháp (1), Vĩnh Long (1), Sóc Trăng (1), Bến Tre (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 72 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.849 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.





Về xét nghiệm: Trong 24 giờ qua, ngành y tế đã thực hiện 212.423 xét nghiệm cho 406.901 lượt người. Số lượng xét nghiệm được thực hiện từ 27/4 đến nay là 23.582.959 mẫu cho 63.383.732 lượt người.

Về tiêm chủng: Ngày 10/11 có 1.510.844 liều vaccine Covid-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 95.575.407 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 63.502.556 liều, tiêm mũi 2 là 32.072.851 liều.





Để đáp ứng kịp thời tiến độ cung ứng vaccine trong 2 tháng cuối năm và khẩn trương đạt độ bao phủ vaccine, Bộ Y tế vừa đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Các địa phương cần nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.