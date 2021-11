Thêm 8.129 người mắc Covid-19, TP.HCM có 1.276 ca

TP.HCM dẫn đầu cả nước, tiếp đó là Đồng Nai (923), Bình Dương (619), Sóc Trăng (572), An Giang (557), Đồng Tháp (379).

Tổng số ca mắc mới trong nước là 8.129 ca tại 55 tỉnh, thành phố.

5 tỉnh, thành phố có số cao F0 cao nhất trong ngày là: TP.HCM (1.276), Đồng Nai (923), Bình Dương (619), Sóc Trăng (572), An Giang (557).

88 người tử vong do Covid-19 trong ngày 9/11.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị trên cả nước là 3.350 ca.

1.536.448 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong 24 giờ qua.





F0 ở TP.HCM, miền Tây tiếp tục tăng

Tính từ 16h ngày 8/11 đến 16h ngày 9/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 8.133 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.129 ca ghi nhận trong nước.

Số ca mắc trong ngày tăng 175 ca so với 24 giờ trước đó. Số ca bệnh Covid-19 được ghi nhận tại 55 tỉnh, thành phố, trong đó có 3.952 ca trong cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận nhiều ca bệnh nhất là: TP.HCM (1.276), Đồng Nai (923), Bình Dương (619), Sóc Trăng (572), An Giang (557), Đồng Tháp (379), Kiên Giang (291), Cà Mau (285).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (-209), Tiền Giang (-185), Tây Ninh (-113).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+157), Trà Vinh (+129), Đắk Lắk (+64).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 7.347 ca/ngày.

Kể từ đầu đợt dịch Covid-19 đến nay, Việt Nam có 984.805 ca nhiễm, đứng thứ 38/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ ca bệnh/1 triệu dân ở Việt Nam là 9.996 ca.

Trong đợt bùng phát dịch lần 4 (từ 27/4 đến nay), cả nước ghi nhận 979.840 ca nhiễm.

Bốn tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (441.216), Bình Dương (240.347), Đồng Nai (74.065), Long An (35.990), Tiền Giang (18.703).

Số ca bệnh nặng tăng

Theo cập nhật của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong ngày 9/11, cả nước có thêm 1.325 người khỏi Covid-19, nâng tổng số ca xuất viện lên 842.800 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.350 ca, trong đó, 2.355 người phải thở oxy mask, 553 người thở oxy dòng cao, 429 ca bệnh phải thở máy và 13 ca chạy ECMO.

Từ 17h30 ngày 8/11 đến 18h30 ngày 9/11, cả nước có 88 người tử vong Covid-19. Họ được ghi nhận tại TP.HCM (38), Bình Dương (11), An Giang (7), Kiên Giang (5), Tây Ninh (4), Bạc Liêu (4), Đồng Nai (3), Long An (3), Cần Thơ (3), Tiền Giang (2), Lâm Đồng (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Tháp (1), Vĩnh Long (1), Hậu Giang (1), Hà Nội (1), Sóc Trăng (1).

Trung bình 7 ngày qua, số lượng tử vong của cả nước là 69 người. Số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.686 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng ca nhiễm. So với thế giới về tỷ lệ tử vong, Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về công tác xét nghiệm và tiêm chủng vaccine, trong 24 giờ qua, cả nước có thêm 282.887 lượt người được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Số liều vaccine Covid-19 được tiêm trong ngày là 1.536.448. Tổng số vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 92.211.330 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 61.907.563 liều, tiêm mũi 2 là 30.303.767 liều.





Nhiều ngày qua, số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây có chiều hướng tăng. Trong khi tỷ lệ phủ vaccine ở các tỉnh Đông Nam bộ cao, miền Tây và Tây Nguyên vẫn ráo riết tiêm vaccine cho người trên 18 tuổi và trẻ 12-17 tuổi.

Các địa phương này cũng đang thống kê nhu cầu vaccine để trình Bộ Y tế xem xét phân bổ sớm. Riêng tỉnh Sóc Trăng đã đạt tiến độ tiêm chủng gần 100% dân số trong độ tuổi được chỉ định.

Bạc Liêu có diễn biến dịch phức tạp nhưng tỷ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi chỉ hơn 35,6%, Trà Vinh ở mức khoảng 40%. Trong khi đó, Đắk Lắk có tỷ lệ người tiêm đủ 2 mũi chỉ 9%.

Số ca F0 tại An Giang và Kiên Giang luôn ở mức cao theo thống kê của Bộ Y tế. Tuy nhiên, trên Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia, 2 tỉnh này nằm trong nhóm 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất. Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ cũng nằm trong nhóm 10 địa phương này.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tính đến ngày 5/11, Việt Nam có hợp đồng mua, cam kết viện trợ và tài trợ 198,8 triệu liều vaccine, đã tiếp nhận 124,7 triệu liều và phân bổ 110 triệu liều đến địa phương có dịch.