Thêm 78.774 ca mắc Covid-19, Hà Nội gần 10.000 F0

Số ca mắc Covid-19 ghi nhận hôm nay tăng 9.655 trường hợp so với ngày 24/2. Hà Nội tiếp tục ghi nhận số F0 cao nhất cả nước.

Tổng số ca mắc mới ngày 25/2 là 78.795, trong đó 21 người nhập cảnh và 78.774 ca ghi nhận trong nước.

54.345 ca F0 được phát hiện tại cộng đồng.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 15.835.

Số người qua đời do Covid-19 trong ngày là 78, trong đó Hà Nội nhiều nhất với 20 ca.

187.683 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong ngày 24/2.





Hơn 54.000 F0 trong cộng đồng

10 tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc Covid-19 trung bình cao nhất trong 7 ngày Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Giang Hải Dương Hòa Bình Phú Thọ Bắc Ninh Nam Định Quảng Ninh Nghệ An Số F0 trung bình 7 ngày qua Người 6918 4985 2485 2182 2190 2129 2095 2083 2062 1662

Trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 78.795 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh và 78.774 ca ghi nhận trong nước (tăng 9.655 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 54.345 ca trong cộng đồng).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam phát hiện số mắc mới trong ngày đến gần 80.000 ca. Liên tiếp 7 ngày qua (từ 18/2 đến 25/2), đồ thị ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại Việt Nam đã vượt mốc 40.000 người và vẫn trên đà tăng mạnh.

Hà Nội liên tiếp dẫn đầu tổng số ca mắc trong ngày. Hôm nay, thành phố này có 9.836 ca nhiễm, cao nhất từ trước đến nay. Trung bình trong 7 ngày, cứ 24 giờ, Hà Nội tăng thêm gần hơn 6.000 ca.

Sau Hà Nội, Quảng Ninh cũng ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay với 4.615 F0 (trong 2 ngày). Xếp sau là Bắc Giang và Tuyên Quang với hơn 2.700 ca nhiễm.

Ngoài ra, TP.HCM cũng ghi nhận sự gia tăng rất nhanh ca mắc Covid-19. Hôm nay, thành phố này có 2.206 F0, giảm nhẹ so với ngày trước đó 260 ca.

Ngoài ra, các tỉnh, thành ghi nhận số F0 trên 2.000 trường hợp là: Tuyên Quang (2.797), Phú Thọ (2.696), Nam Định (2.581), Hải Dương (2.441), Nghệ An (2.424), Hưng Yên (2.403), Hòa Bình (2.385), Vĩnh Phúc (2.367), Bắc Ninh (2.139), Lạng Sơn (2.046), Sơn La (2.001).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 57.160 ca/ngày.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tuyên Quang (+1.679), Hà Nội (+972), Nghệ An (+795).

Trái ngược, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bắc Giang (-608), Hải Dương (-507), TP.HCM (-260).

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.120.301 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 31.588 ca nhiễm).

3.235 bệnh nhân nặng đang điều trị

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 25/2, cả nước có 15.835 người được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số người được điều trị khỏi đến nay là 2.355.619.

Cả nước vẫn còn 3.235 bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị, trong đó có 2.550 người thở oxy mask, 279 người thở oxy dòng cao (HFNC), 104 người thở máy không xâm lấn, 289 trường hợp thở máy xâm lấn và 13 bệnh nhân được can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 24/2 đến 17h30 ngày 25/2, Việt Nam ghi nhận 78 ca tử vong. Trong đó, Hà Nội vẫn là nơi có số lượng nhiều nhất (20 ca). TP.HCM ghi nhận một ca tử vong trong ngày.

Những trường hợp khác ghi nhận tại: Đà Nẵng (7), Hải Phòng (3), Hòa Bình (3), Nghệ An (3), Phú Thọ (3), Thanh Hóa (3), Bạc Liêu (2), Bình Định (2), Bình Phước (2), Cao Bằng (2), Đắk Lắk (2), Hải Dương (2), Kiên Giang (2), Lạng Sơn (2), Ninh Bình (2), Quảng Bình (2), Thái Bình (2), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Nam (1), Hậu Giang (1), Lâm Đồng (1), Long An (1), Phú Yên (1), Quảng Nam (1), Quảng Ninh (1), Quảng Trị (1), Thái Nguyên (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua tại nước ta là 86 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến nay là 39.962 ca, chiếm tỷ lệ 1,3% so với tổng số ca nhiễm.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 24/2, 187.683 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 192.865.977 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 176.110.836 liều: Mũi 1 là 70.849.206 liều; Mũi 2 là 67.187.585 liều; Mũi 3 là 1.441.597 liều; Mũi bổ sung là 13.628.967 liều; Mũi nhắc lại là 23.003.481 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.755.141 liều: Mũi 1 là 8.620.184 liều; Mũi 2 là 8.134.957 liều.





Bộ Y tế đã có Quyết định số 69/QĐ-QLD cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện đối với 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir sản xuất trong nước, cụ thể: Thuốc Molnupiravir 200mg của Công ty CP Hoá - Dược phẩm Mekophar; Molnupiravir 400mg của Công ty TNHH Liên doanh StellaPharm; Molnupiravir 400mg của Công ty Cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam.

Theo cơ quan này, thuốc chứa Molnupiravir là thuốc mới, được cấp phép có điều kiện, thuốc kê đơn, cần tiếp tục theo dõi về chất lượng, hiệu quả, an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành. Việc sử dụng thuốc Molnupiravir cần phải có sự thăm khám, kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế.

Người dân không nên lo lắng, tích trữ và tự ý sử dụng thuốc. Việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh đồng thời tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp tới sức khỏe do các phản ứng có hại của thuốc.