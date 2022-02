Thêm 77.970 ca nhiễm nCoV, 88 người tử vong

Các tỉnh, thành phố ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất trong ngày 26/2 là Hà Nội (10.783), Nghệ An (3.985), Vĩnh Phúc (2.995), Hưng Yên (2.962).

Tổng số ca mắc mới ngày 26/2 là 77.982, trong đó 12 người nhập cảnh và 77.970 ca tại 61 tỉnh, thành phố.

Số ca F0 được phát hiện tại cộng đồng: 64.285.

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đăng ký bổ sung 20.894 ca bệnh.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 20.427.

Số người qua đời do Covid-19 trong ngày là 88, trong đó Hà Nội nhiều nhất với 24 ca.

384.509 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong ngày 25/2.

Số ca F0 tiếp tục tăng mạnh

Trong 24 giờ qua, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 77.982 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 77.970 ca ghi nhận trong nước. 61 tỉnh, thành phố đều ghi nhận ca nhiễm mới, trong đó, 64.285 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 20.894 ca mắc Covid-19 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 62.304 ca/ngày.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới tại Việt Nam ở ngưỡng 70.000. Số ca nhiễm tăng cao ở hầu hết tỉnh, thành phố.

Trong đó, Hà Nội lần đầu đạt đỉnh 10.000 ca bệnh trong ngày. Đây là số lượng ca bệnh nhiều nhất từ trước đến nay ghi nhận tại một địa phương.

Sau Hà Nội, Nghệ An cũng lần đầu vượt mốc 3.000 F0 phát hiện sau 24 giờ. Ngoài ra, số lượng ca bệnh cũng tăng nhanh tại Vĩnh Phúc (nhiều hơn hôm qua 628 ca bệnh).

Trong khi đó, một số địa phương cũng ghi nhận số ca nhiễm giảm, nhiều nhất ở Bắc Giang (-1.565), Lạng Sơn (-1.046), Phú Yên (-777).



Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.219.177 ca nhiễm, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 32.588 ca nhiễm).

Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.211.849 ca.

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

- Tình hình điều trị

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 26/2, cả nước có 20.427 người được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số người được điều trị khỏi đến nay là 2.376.046.

Cả nước vẫn còn 2.979 bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị, trong đó có 2.372 người thở oxy mask, 285 người thở oxy dòng cao (HFNC), 81 người thở máy không xâm lấn, 230 trường hợp thở máy xâm lấn và 11 bệnh nhân được can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 24/2 đến 17h30 ngày 25/2, Việt Nam ghi nhận 88 ca tử vong. Trong đó, Hà Nội nhiều nhất với 24 trường hợp. TP.HCM ghi nhận 3 trường hợp, trong đó 2 ca từ các tỉnh chuyển đến là Đồng Tháp (1), Đồng Nai (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đà Nẵng (5), Nam Định (5 ca trong 02 ngày)Trà Vinh (5), Bình Định (4), Hà Giang (4), Hải Phòng (4), Hải Dương (3), Phú Thọ (3), Quảng Nam (3), Quảng Ngãi (3), Vĩnh Long (3), An Giang (2), Đồng Nai (2), Hòa Bình (2), Thái Nguyên (2), Thừa Thiên Huế (2), Bạc Liêu (1), Cần Thơ (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Lào Cai (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Ninh (1), Quảng Trị (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua tại nước ta là 90 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến nay là 40.050 ca, chiếm tỷ lệ 1,2% so với tổng số ca nhiễm.

- Tiến độ tiêm chủng

Trong ngày 25/02 có 384.509 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 193.274.685 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 176.519.726 liều: Mũi 1 là 70.852.938 liều; Mũi 2 là 67.197.435 liều; Mũi 3 là 1.442.133 liều; Mũi bổ sung là 13.680.006 liều; Mũi nhắc lại là 23.347.214 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ 12-17 tuổi là 16.754.959 liều: Mũi 1 là 8.620.942 liều; Mũi 2 là 8.134.017 liều.

Với số ca mắc Covid-19 liên tục đạt đỉnh mới, vùng xanh ở Hà Nội giảm gần 40%, trong khi đó, số lượng địa phương vùng vàng là 222, 74 nơi là vùng cam. Sở Y tế Hà Nội được giao đánh giá mức độ lây nhiễm với biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố, đề xuất các kịch bản, phương án, biện pháp khi số ca nhiễm tiếp tục tăng thời gian tới.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, nhu cầu sử dụng test, máy SpO2... tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng, đạo đức kinh doanh, không được nâng giá, trục lợi trong các hoạt động cung ứng phòng, chống dịch.