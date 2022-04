Thêm 72.555 ca mắc Covid-19, 33 trường hợp tử vong

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.526 người, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca mắc mới ngày 1/4 là 72.556, trong đó có 1 ca nhập cảnh và 72.555 ca ghi nhận trong nước.

Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 13.498 ca.

Số người được công bố khỏi Covid-19 trong ngày là 87.463.

Số người qua đời do Covid-19 trong ngày là 33.

231.292 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong ngày 31/3.





51.351 ca trong cộng đồng

10 tỉnh, thành phố có số lượng ca mắc Covid-19 trung bình cao nhất trong 7 ngày Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Hà Nội Nam Định Quảng Ninh Vĩnh Phúc Nghệ An Phú Thọ Bắc Giang Yên Bái Hưng Yên Đắk Lắk Số F0 trung bình 7 ngày qua Người 34589 8578 5062 4323 3770 3742 3660 3479 3292 3265

Theo thông tin chiều 1/4 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 72.556 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 72.555 ca ghi nhận trong nước tại 62 tỉnh, thành phố.

Như vậy, số ca nhiễm hôm nay đã giảm 8.272 ca so với ngày trước đó. Cả nước cũng ghi nhận 51.351 ca bệnh tại cộng đồng. Hôm nay, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 13.498 ca.

Số lượng ca nhiễm tại Việt Nam tiếp tục có chiều hướng giảm trong khoảng một tuần trở lại đây. Trong đó, hầu hết tỉnh, thành phố đều giảm mạnh số ca mắc mới.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận trên 2.000 ca bệnh gồm: Hà Nội (7.734), Nghệ An (3.226), Đắk Lắk (3.099), Phú Thọ (3.087), Yên Bái (2.998), Lào Cai (2.804), Bắc Giang (2.705), Quảng Ninh (2.450), Hà Giang (2.294), Vĩnh Phúc (2.202), Quảng Bình (2.030).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hải Dương (-1.649), Hưng Yên (-603), Cao Bằng (-357). Trái ngược, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Vĩnh Phúc (+163), Bình Dương (+155), Đắk Nông (+68).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 86.561 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.650.663 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.642.929 ca. Trong đó, có 7.603.659 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số ca tử vong tiếp tục giảm

- Tình hình điều trị

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 1/4, cả nước có 87.463 người được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số người được điều trị khỏi đến nay là 7.606.476.

Cả nước vẫn còn 2.541 bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị, trong đó có 1.704 người thở oxy mask, 213 người thở oxy dòng cao (HFNC), 59 người thở máy không xâm lấn, 20 trường hợp thở máy xâm lấn và không có bệnh nhân phải can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 31/3 đến 17h30 ngày 1/4, Việt Nam ghi nhận 33 ca tử vong (giảm 5 trường hợp so với ngày trước đó) tại: Phú Thọ (4 ca trong 2 ngày), Bạc Liêu (3), Bắc Giang (2), Bến Tre (2), Đồng Nai (2), Nghệ An (2), Phú Yên (2), Sóc Trăng (2), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Định (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Đà Nẵng (1), Đắk Lắk (1), Gia Lai (1), Hà Giang (1), Lâm Đồng (1), Quảng Bình (1), Thanh Hóa (1), TP.HCM (1), Vĩnh Long (1).

Như vậy, hôm nay là ngày Việt Nam ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong vòng 57 ngày qua (kể từ ngày 3/2 ghi nhận 286 ca).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 47 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.526 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên một triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

- Tiến độ tiêm chủng

Trong ngày 31/3 có 231.292 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 206.338.189 liều, trong đó:

- Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 189.154.469 liều: Mũi 1 là 71.242.599 liều; Mũi 2 là 68.054.650 liều; Mũi 3 là 1.509.226 liều; Mũi bổ sung là 14.915.208 liều; Mũi nhắc lại là 33.432.786 liều.

- Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.183.720 liều: Mũi 1 là 8.807.182 liều; Mũi 2 là 8.376.538 liều.





Theo thông tin được cung cấp tại buổi tập huấn tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 chiều 31/3, 63 tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu tiêm cho trẻ 5-11 tuổi từ tháng 4, ngay sau khi được cung ứng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2022. Việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em trong nhóm tuổi này được yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong đó, việc theo dõi trẻ sau tiêm là một trong những vấn đề cần nhấn mạnh.

GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, khẳng định việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là rất cần thiết, về cả trực tiếp và gián tiếp.

“Xét trực tiếp, việc tiêm vaccine Covid-19 giúp giảm nguy cơ lây nhiễm và tỷ lệ trẻ phải nhập viện do diễn biến nặng cũng như tử vong, nhất là ở các trường hợp có bệnh nền, béo phì”, ông nói.

Về mặt gián tiếp, việc trẻ mắc Covid-19 và diễn biến nặng buộc phụ huynh phải nghỉ làm để chăm sóc. Đây là tác động tiêu cực về mặt xã hội có thể được hạn chế thông qua vaccine.