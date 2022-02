Thêm 60.338 ca mắc Covid-19, Hà Nội có 7.419 F0

Hà Nội tiếp tục ghi nhận số người mắc Covid-19 cao nhất cả nước, xếp sau là Bắc Giang (2.998) và Hải Dương (2.944).

Tổng số ca mắc mới ngày 23/2 là 60.355, trong đó 17 người nhập cảnh và 60.338 ca ghi nhận tại 62 tỉnh, thành phố.

42.145 ca F0 được phát hiện tại cộng đồng.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 15.641.

Số người qua đời do Covid-19 trong ngày là 91.

408.611 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm trong ngày 22/2.





Hơn 40.000 F0 được phát hiện tại cộng đồng

Tính từ 16h ngày 22/2 đến 16h ngày 23/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 60.355 ca nhiễm mới. Trong đó, 17 ca nhập cảnh và 60.338 trường hợp ghi nhận trong nước (tăng 4.467 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 42.145 ca trong cộng đồng).

Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 21.771 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại tỉnh này.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Sơn La (-1.494), Lào Cai (-650), Bắc Ninh (-337).

Trái ngược, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hà Giang (+876), Hà Nội (+559), Lạng Sơn (+557).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam phát hiện trên 60.000 F0 sau 24h. Liên tiếp 6 ngày qua (từ 18/2 đến 23/2), số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tại Việt Nam đã vượt mốc 40.000 người và vẫn trên đà tăng mạnh.

Các tỉnh, thành phố tại miền Bắc tiếp tục duy trì là điểm nóng trong thời gian này. Hà Nội liên tiếp dẫn đầu tổng số ca mắc trong ngày nhiều tháng qua.

Ngày 23/2, thành phố này có 7.419 ca nhiễm, cao nhất từ khi bùng phát dịch. Cứ 24 giờ, Hà Nội tăng thêm gần 5.500 ca.

Sau Hà Nội là Bắc Giang và Hải Dương với số F0 lần lượt là 2.998 và 2944. Liên tiếp nhiều ngày qua, 2 địa phương này có trên 1.000 ca nhiễm.



Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 47.264 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.972.378 ca nhiễm, đứng thứ 32/225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 30.092 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 2.965.092. Trong đó, 2.317.905 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (523.593), Bình Dương (294.644), Hà Nội (218.100), Đồng Nai (100.666), Tây Ninh (89.370).

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).

Số ca tử vong tăng

- Tình hình điều trị:

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 23/2, cả nước có 15.641 người được công bố khỏi Covid-19, nâng tổng số người được điều trị khỏi đến nay là 2.320.722.

Cả nước vẫn còn 3.263 bệnh nhân Covid-19 nặng đang được điều trị, trong đó có 2.579 người thở oxy mask, 316 người thở oxy dòng cao (HFNC), 104 người thở máy không xâm lấn, 251 trường hợp thở máy xâm lấn và 13 bệnh nhân được can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 22/2 đến 17h30 ngày 23/2, Việt Nam ghi nhận 91 ca tử vong, tăng 14 trường hợp so với ngày trước đó. Trong đó, Hà Nội vẫn là nơi có số lượng nhiều nhất (11 ca).

Những bệnh nhân còn lại ghi nhận tại: Bình Định (7), Hải Dương (6), Quảng Nam (6), Đà Nẵng (4), Hòa Bình (4 ca trong 2 ngày), Kiên Giang (4), TP.HCM (3), Hải Phòng (3), Lạng Sơn (3), Nam Định (3), Ninh Bình (3), Phú Yên (3), Bắc Ninh (2), Bình Dương (2), Cà Mau (2), Hà Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Sóc Trăng (2), Thái Bình (2), Thanh Hóa (2), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bắc Kạn (1), Bạc Liêu (1), Bình Phước (1), Cần Thơ (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Trị (1), Thừa Thiên - Huế (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 84 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.719 ca, chiếm tỷ lệ 1,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tiến độ tiêm chủng:

Trong ngày 22/2 có 408.611 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 192.403.472 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 175.634.046 liều: Mũi 1 là 70.899.025 liều; Mũi 2 là 67.329.883 liều; Mũi 3 là 1.452.734 liều; Mũi bổ sung là 13.554.051 liều; Mũi nhắc lại là 22.398.353 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.769.426 liều: Mũi 1 là 8.612.462 liều; Mũi 2 là 8.156.964 liều.





Trả lời về những thay đổi trong giải pháp chống dịch của ngành y tế khi Omicron chiếm ưu thế, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hiện nay.

Trong đó, Sở Y tế đặc biệt khuyến cáo các địa phương và người dân tiếp tục bảo vệ người có nguy cơ, trong đó có trẻ em béo phì, mắc bệnh bẩm sinh. Các địa phương tiếp tục bao phủ vaccine phòng Covid-19 cho người chưa đủ liều cơ bản (nếu có) và tiêm mũi 3 cho người đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, ngành y tế thành phố cũng thường xuyên theo dõi sát số ca cần nhập viện, cần hỗ trợ hô hấp và tử vong.