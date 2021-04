Thêm 6 người nhập cảnh nhiễm SARS-CoV-2

Các bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, An Giang và TP.HCM.

Theo thông tin từ Bộ Y tế chiều 23/4, hai bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng và TP.HCM là công dân Việt Nam, cùng trở về từ Nhật Bản. Các bệnh nhân đang được điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).

Khánh Hòa ghi nhận 2 mắc mới. Trường hợp đầu tiên là công dân Việt Nam nhập cảnh từ Nga. Người còn lại là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, hai bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng biên phòng thắt chặt canh giữ biên giới tại cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: Hoàng Giám.

Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận ca mắc Covid-19 mới là thuyền viên, quốc tịch Philippnes. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Một trường hợp khác có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình (An Giang). Người này được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú (An Giang).

Về diễn biến dịch bệnh trong nước, Bộ Y tế cho biết đến nay, 10 tỉnh, thành phố gồm Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.HCM) đã 69 ngày và Hải Dương qua 29 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Riêng tỉnh Hải Dương cũng qua 29 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, hiện số bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi ở nước ta là 2.490 người trên tổng số 2.824 ca mắc.