Thêm 527 bệnh nhân nhiễm nCoV ngày 2/7, TP.HCM 419 ca

Theo bản tin tối 2/7, Việt Nam ghi nhận 210 trường hợp mắc mới. Như vậy, cả nước có 527 bệnh nhân được ghi nhận trong ngày.

Các ca mắc Covid-19 ghi nhận trong nước hôm nay gồm: TP.HCM (419), Phú Yên (40), Bình Dương (13), Quảng Ngãi (10), Long An (7), An Giang (6), Đồng Nai (5), Nghệ An (3), Đồng Tháp (3), Hưng Yên (3), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (3), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Tây Ninh (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1), Trà Vinh (1), Hải Phòng (1) và Lâm Đồng (1).

Theo bản tin 18h, các bệnh nhân ghi nhận trong nước 6 tiếng gần nhất tại TP.HCM (150), Phú Yên (20), Bình Dương (13), Quảng Ngãi (10), Đà Nẵng (3), Vĩnh Long (3), Long An (2), An Giang (2), Tây Ninh (2), Nghệ An (1), Đồng Tháp (1), Bắc Ninh (1), Bắc Giang (1), Lâm Đồng (1). Trong đó, 163 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc phong tỏa.

Chi tiết ca bệnh ở các địa phương theo bản tin 18h của Bộ Y tế:

TP.HCM: 117 ca là các trường hợp trong khu cách ly, phong tỏa, 33 ca đang được điều tra dịch tễ.

Phú Yên: 20 bệnh nhân là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa.

Quảng Ngãi: 10 ca bệnh là các trường hợp F1 trong khu cách ly và địa điểm đã được phong tỏa.

Bình Dương: 3 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 3 ca liên quan Công ty tại TP Thủ Dầu Một, 3 ca liên quan đến Công ty tại TP Thuận An, 4 ca đang điều tra dịch tễ.

Đà Nẵng: 3 bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7 dương tính với SARS-CoV-2.

An Giang: 2 ca bệnh là F1 của BN17323, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7 dương tính với SARS-CoV-2. Họ đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Vĩnh Long: 3 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 2/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tây Ninh: 2 ca bệnh đang được điều tra dịch tễ. Họ đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Nghệ An: Bệnh nhân là bé trai sơ sinh, có địa chỉ tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN16422, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, địa chỉ tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; đang được điều tra dịch tễ.

Long An: 1 ca là F1 của BN17061, đã được cách ly từ trước. Một trường hợp có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước.

Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh; là F1 của BN11545, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 30/6 dương tính với SARS-CoV-2. Người này đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Giang: Bệnh nhân là bé trai 3 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; là F1 BN17094, đã được cách ly từ trước. Hiện bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2, tỉnh Bắc Giang.

Lâm Đồng: Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng; có tiền sử đi về từ TP.HCM.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng công bố 9 ca mắc Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 16.285 ca ghi nhận trong nước và 1.836 bệnh nhân nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.715 người, trong đó, 4.621 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.





Ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết một số trường hợp người bệnh Covid-19 tiến triển rất nhanh dẫn đến suy hô hấp và tử vong.

Trong văn bản gửi đến các bệnh viện ngày 1/7, lãnh đạo ngành y tế thành phố đề nghị các đơn vị theo dõi sát diễn tiến của người bệnh Covid-19. Khi bệnh nhân có dấu hiệu hô hấp bất thường, dựa vào triệu chứng lâm sàng và nồng độ oxy trong máu, đơn vị điều trị lập tức chuyển viện và sơ cứu trên đường chuyển.

Người bệnh Covid-19 cần được hỗ trợ thở oxy qua cannula mũi trên đường chuyển tuyến nếu có tổn thương phổi trên phim X-quang, bất kể có triệu chứng hoặc không có triệu chứng.