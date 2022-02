Thêm 46.861 ca mắc Covid-19, Hà Nội có 5.477 F0

Số người nhiễm SARS-CoV-2 trên cả nước tiếp tục tăng nhanh và liên tục vượt các mốc trước đó. Số lượng F0 được ghi nhận trong ngày chủ yếu tập trung ở miền Bắc.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 46.861, ghi nhận tại 62 tỉnh, thành phố.

Số trường hợp khỏi bệnh trong ngày là 13.235. Tổng cộng 2.294.669 người đã khỏi Covid-19.

Số bệnh nhân qua đời là 104 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 81 ca.

Trong 24 giờ qua, 294.753 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

62 tỉnh, thành phố có thêm F0





Tính từ 16h ngày 20/2 đến 16h ngày 21/2, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 46.880 ca nhiễm mới. Trong đó, 19 ca nhập cảnh và 46.861 F0 ghi nhận trong nước (giảm 331 người so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 32.975 trường hợp trong cộng đồng).

Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam giảm nhẹ so với ngày trước đó. Tuy nhiên, đây vẫn là mốc cao kỷ lục so với các đợt dịch vừa qua. Các tỉnh, thành phố tại miền Bắc tiếp tục duy trì là điểm nóng trong thời gian này.

Các địa phương có số ca mắc mới cao nhất trong 24 giờ qua là Hà Nội (5.477), Bắc Ninh (2.582), Phú Thọ (1.908), Quảng Ninh (1.898), Thái Nguyên (1.862), Hải Dương (1.815).

Theo thống kê của Bộ Y tế, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hà Tĩnh (-605), Gia Lai (-286), Lào Cai (-179).

Trái lại, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Hải Dương (+499), Hà Nội (+375), Bắc Ninh (+222).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 40.164 ca/ngày.

10 địa phương có số lượng F0 cao nhất trong 7 ngày qua Nguồn: Bộ Y tế Nhãn Hà Nội Thái Nguyên Quảng Ninh Bắc Ninh Phú Thọ Nam Định Hải Phòng Vĩnh Phúc Hải Dương Hòa Bình Trung bình số F0 trong 7 ngày ca 4536 1925 1878 1730 1582 1561 1559 1536 1502 1449

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.834.373 ca nhiễm, đứng thứ 32/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 28.696 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.827.112, trong đó, 2.291.852 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (520.790), Bình Dương (294.139), Hà Nội (203.821), Đồng Nai (100.537), Tây Ninh (89.115).

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 205 ca mắc Covid-19 do biến chủng Omicron tại TP.HCM (97), Quảng Nam (27), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (20), Thanh Hóa (2), Hải Dương (2), Hải Phòng (1), Long An (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (2), Lâm Đồng (1), Ninh Bình (1), Hưng Yên (6), Bình Phước (1), An Giang (1).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Về tình hình điều trị:

Trong ngày 21/2, Bộ Y tế công bố 13.235 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 2.294.669 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.145 ca, trong đó, 2.454 trường hợp thở oxy qua mặt nạ, 324 ca thở oxy dòng cao (HFNC), 96 ca thở máy không xâm lấn, 258 ca thở máy xâm lấn và 13 trường hợp can thiệp ECMO.

Từ 17h30 ngày 20/2 đến 17h30 ngày 21/2 ghi nhận 104 ca tử vong tại TP.HCM (2) trong đó có một ca từ Quảng Ngãi chuyển đến, Hà Nội (35 ca trong 2 ngày), An Giang (5 ca trong 2 ngày), Kiên Giang (4), Quảng Bình (4), Quảng Nam (4 ca trong 2 ngày), Vĩnh Long (4), Bình Định (3), Đà Nẵng (3), Đắk Lắk (3), Hải Dương (3 ca trong 2 ngày), Lâm Đồng (3), Nam Định (3), Thái Nguyên (3), Đắk Nông (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Hà Nam (2 ca trong 2 ngày), Hải Phòng (2), Ninh Bình (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Thuận (1), Cao Bằng (1), Hà Giang (1), Khánh Hòa (1), Lào Cai (1), Phú Thọ (1), Phú Yên (1), Quảng Ngãi (1).

Về tiêm vaccine:

Trong ngày 20/2, 294.753 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 191.667.067 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 174.905.728: Mũi một là 70.875.480 liều; mũi 2 là 67.285.487 liều; mũi 3 là 1.444.496 liều; mũi bổ sung là 13.400.975 liều; mũi nhắc lại là 21.899.290 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ 12-17 tuổi là 16.761.339: Mũi một là 8.610.021 liều; mũi 2 là 8.151.318 liều.

Ngày 21/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ban hành hướng dẫn mới về cách ly y tế với F0 và F1. Theo đó, Bộ Y tế rút ngắn thời gian cách ly với F1, chia thành 2 nhóm.

Cụ thể, nhóm một là F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng Covid-19 (được ghi trên giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19, phần mềm ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-Covid), liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày; hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm được xác định là F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19).

Trường hợp này cách ly y tế 5 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng; thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, kháng nguyên (xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc bằng máy miễn dịch) vào ngày cách ly thứ 5.

Nhóm 2 là những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc chưa tiêm vaccine thì cách ly y tế 7 ngày. Các yêu cầu về nơi cách ly, cách thức xét nghiệm giống như trên. Tuy nhiên, nhóm này xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 7.

Nếu âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 3 ngày, thực hiện nghiêm 5K và báo cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường.