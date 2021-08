Thêm 4.642 ca mắc Covid-19

Theo bản tin 6h ngày 12/8 của Bộ Y tế, nước ta có thêm 1.256 người được phát hiện dương tính với nCoV ngoài cộng đồng.

Tính từ 18h30 ngày 11/8 đến 6h ngày 12/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.642 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 4.639 ca trong nước.

Các tỉnh, thành phố có thêm người nhiễm virus là TP.HCM (2.318), Bình Dương (911), Đồng Nai (425), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (130), Tây Ninh (79), Trà Vinh (25), Cần Thơ (24), Kiên Giang (23), Thừa Thiên Huế (20), Bình Định (20), An Giang (16), Đắk Lắk (15), Phú Yên (15), Bến Tre (15), Nghệ An (14), Đồng Tháp (9), Hậu Giang (6), Bạc Liêu (3), Hà Nội (2), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1). Trong đó, 1.256 ca cộng đồng.

Tính đến sáng 12/8, Việt Nam có 241.543 ca nhiễm gồm 2.384 ca nhập cảnh và 239.159 ca trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 237.589 ca, 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hai tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Về tình hình điều trị, tổng số ca khỏi bệnh: 85.154 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 489 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca.

Ngày 11/8, 762.396 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 12.098.821 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 11.006.121 liều, tiêm mũi 2 là 1.092.700 liều.





Trong cuộc họp chiều 11/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết việc điều trị F0 và ca nhiễm F1 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam bị quá tải. Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương phải phân tầng đúng theo tình trạng bệnh, tuy nhiên, một số nơi quá lo lắng nên dồn bệnh nhân lên tầng điều trị thứ 3.

Ông Thuấn cũng cho biết Bộ Y tế đã thiết lập 141 bệnh viện dã chiến, nhiều trung tâm hồi sức cấp cứu, ngay tại TP.HCM có 5 trung tâm hồi sức cấp cứu của các bệnh viện loại đặc biệt, huy động 10.000 sinh viên ngành y, dược.

Tuy nhiên, số lượng nhân lực vẫn chưa thể đáp ứng yêu cầu chi viện của phía Nam. Do đó, ông Nguyễn Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, đề nghị các tỉnh, thành phố cần huy động nguồn nhân lực y tế tư nhân, sinh viên khối ngành y dược trên địa bàn tham gia lấy mẫu xét nghiệm hoặc tổ chức tiêm chủng.