Thêm 4.513 ca mắc Covid-19

Số ca mắc Covid-19 được ghi nhận sau 24 giờ tại Việt Nam có chiều hướng giảm dần, nhất là ở vùng dịch lớn như TP.HCM.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 4.513 ca, trong đó 1 ca nhập cảnh và 4.512 ca ghi nhận trong nước tại 40 tỉnh, thành phố.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (+192), An Giang (+126), Đắk Lắk (+85). Hà Nội có 1 ca.

Số bệnh nhân qua đời là 105, trong đó TP.HCM có 74 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, cả nước có 1.055.502 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Hơn 2.000 F0 trong cộng đồng

Tính từ 17h ngày 7/10 đến 17h ngày 8/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.513 ca nhiễm mới, trong đó một ca nhập cảnh và 4.512 ca ghi nhận trong nước (giảm 261 ca so với ngày trước đó) tại 40 tỉnh, thành phố (2.173 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (-553), Đồng Nai (-37), Tây Ninh (-35).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (+192), An Giang (+126), Đắk Lắk (+85).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 4.700 ca/ngày.

Bốn tỉnh, thành phố có số ca mắc trong ngày cao nhất

Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai An Giang 8/10 F0 2215 828 612 182 9/10

1662 820 575 308





Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 836.134 ca nhiễm. Số ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 là 831.523 ca. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (409.061), Bình Dương (221.300), Đồng Nai (54.327), Long An (33.226), Tiền Giang (14.477).

Số ca tử vong giảm

Trong ngày, nước ta ghi nhận 105 ca tử vong tại TP.HCM (74), Bình Dương (18), An Giang (5), Đồng Nai (3), Tiền Giang (2), Tây Ninh (2), Hà Nội (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 119 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.442 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Số ca tử vong trong nước từ 1/10 đến 9/10

Nhãn 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 Số bệnh nhân tử vong người 136 164 114 130 134 119 120 114 105

Trong đợt bùng phát lần 4, TP.HCM là nơi có số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất cả nước. Sau hơn 4 tháng giãn cách xã hội với nhiều cấp độ khác nhau, dịch ở TP.HCM cơ bản được kiểm soát.

Ngành y tế TP.HCM đang đã lên lộ trình tái cấu trúc bệnh viện dã chiến và chuyển giao các trung tâm hồi sức Covid-19 trực thuộc bệnh viện Bộ Y tế.

Thành phố chỉ giữ 4 bệnh viện dã chiến (trong tổng số 16 cơ sở). Ba trung tâm hồi sức người bệnh Covid-19 được chuyển giao về Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia định, Bệnh viện Nhân dân 115. Riêng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục hỗ trợ thành phố vận hành Trung tâm hồi sức đến hết năm nay.

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.319. Tổng số ca được điều trị khỏi: 760.801. Hơn 5.000 F0 nặng đang được điều trị. Trong đó, 3.391 người thở oxy qua mặt nạ, 788 ca thở oxy dòng cao HFNC, thở máy không xâm lấn: 145, thở máy xâm lấn: 668, ECMO: 22.





Cách phân biệt cảm cúm và Covid-19 Dù các triệu chứng khá giống nhau, người dân có thể phân biệt cảm cúm và Covid-19 dựa trên dấu hiệu đau họng ban đầu và mất mùi vị sau khoảng một tuần.