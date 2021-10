Thêm 4.404 ca mắc Covid-19

Số ca mắc mới nhiều hơn hôm qua 812 người, riêng TP.HCM tăng 357 trường hợp.

Tổng số ca mắc mới trong ngày là 4.404, ghi nhận tại 47 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.800 ca/ngày.

Số bệnh nhân qua đời là 54 trường hợp. TP.HCM 32 người.

Trong 24 giờ qua, 1.017.279 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.





Số ca mắc tăng sau 24 giờ

3 tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất Nguồn: Bộ Y tế Nhãn TP.HCM Bình Dương Đồng Nai 26/10 F0 783 528 481 27/10

1140 521 499

Ngày 27/10, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm (so với 26/10): An Giang (-69), Nghệ An (-40), Cà Mau (-32).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng: TP.HCM (+357), Bạc Liêu (+136), Sóc Trăng (+98).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.800 ca/ngày.

Hiện, Việt Nam có 895.793 ca mắc Covid-19 trong nước (tính từ 27/4). 809.497 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (428.013), Bình Dương (230.406), Đồng Nai (62.970), Long An (34.448), Tiền Giang (15.985).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Ngày 27/10, Việt Nam có 2.024 người khỏi Covid-19 và 54 trường hợp qua đời. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.718 ca.

Các bệnh nhân qua đời được ghi nhận ở TP.HCM (32), Bình Dương (8), Long An (4), Bạc Liêu (3), Đồng Nai (2), Tây Ninh (1), Thanh Hóa (1), Kiên Giang (1), An Giang (1), Sóc Trăng (1).

Số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.856 người, chiếm 2,5% so với tổng ca nhiễm.

Trong ngày 26/10, 1.017.279 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vaccine đã được tiêm là 75.970.872 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 53.738.466 liều, tiêm mũi 2 là 22.232.406 liều.

Sáng nay (27/10), những học sinh đầu tiên tại Việt Nam đã được tiêm vaccine Covid-19 tại TP.HCM. Các em được tiêm vaccine Pfizer.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung Bộ Tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Theo đó, thay vì 6 tiêu chí, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM điều chỉnh còn 4 tiêu chí đối với cơ sở; khách hàng; nhân viên phục vụ, người bán hàng, giao - nhận hàng, người đến liên hệ và chủ cơ sở.





Nữ sinh cuối cấp vui mừng vì được tiêm vaccine Covid-19 Chiều 27/10, 310 học sinh trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TP.HCM) được tiêm vaccine Covid-19. Đây là ngày đầu tiên TP.HCM triển khai tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi.